Diputado Covarrubias debe definir su adhesión a bancada del PT: Garay

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Irma Yordana Garay Loredo solicitó a su correligionario Miguel Ángel Covarrubias Cervantes formalice su incorporación a la bancada de esa fuerza política en la LXIII Legislatura local y con ello, fortalecer las huestes petistas.

La legisladora consideró que esta definición es un tema que se debe abordar, toda vez que el ex perredista se sumó a las filas del PT desde septiembre del año pasado, pero no se ha incorporado a la bancada y, por ende, su voto ponderado no puede sumarse a su nuevo instituto.

“Creo que es muy probable y sabes que acabamos de renovar la dirigencia estatal de nuestro partido y nuevamente está al frente el diputado Silvano (Garay Ulloa); entonces es un tema que habría que platicar con el comisionado y la Comisión Ejecutiva de nuestro partido para poder integrar al diputado Miguel Ángel Covarrubias”.



Garay Loredo, confió en que este periodo ordinario de sesiones Covarrubias Cervantes ­–el ex edil emanado de Movimiento Ciudadano y diputado postulado por el PRD– agilice los trámites para su incorporación a la bancada del PT, pues con ello se fortalecería esa fuerza política al sumar cuatro legisladores.

“Ha mostrado interés y lo vamos hacer en tiempo y forma; entonces posiblemente se realice en el periodo ordinario”.

Sin embargo, la coordinadora de la bancada del PT descartó que exista una fractura en su grupo parlamentario, pese a que su correligionaria Michaelle Brito Vázquez ha respaldado las propuestas del grupo mayoritario y que han sido en contra de la línea de su partido.

Argumentó que en el PT “cada diputado es libre de decidir el sentido de su voto”, pero que en este periodo ordinario de sesiones se impulsarán iniciativas en beneficio de la población tlaxcalteca.

También rechazó un distanciamiento con la perredista Laura Yamili Flores Lozano, por ser una de las legisladoras que impulsó la propuesta de reforma electoral aprobada la semana pasada por el pleno del Congreso local.

Garay Loredo enfatizó la política “es de encuentros y desencuentros, por tanto, en algunos temas habrá coincidencias y en otros, el sentido de la votación será diferente, pero no quiere decir que habrá confrontaciones o divisiones”.

En tanto, Garay Loredo confió en que durante este periodo ordinario de sesiones concreten el programa legislativo que plantearon, como es reformar y adicionar diversas disposiciones de los códigos Civil y Penal y a las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala.

Del mismo modo, pretende impulsar reformas a la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de violencia política, y a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, en materia de parto humanizado, entre otras.