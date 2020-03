La corrupción es un lastre que no se acaba con un decreto o con un ideal: SNA

El lastre de la corrupción es un problema que no se terminará en México ni en los estados solo con un simple decreto, advirtió la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Rosa María Cruz Lesbros, quien consideró que para “frenarlo” se requiere de políticas públicas y decididas acciones gubernamentales, en sus diversos niveles.

Además, tanto el titular del Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez como la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Isabel Maldonado Textle, admitieron que Tlaxcala existen diversos pendientes en la materia y el combate a la corrupción es lento, en especial, dijo el mandatario, en los municipios.

Lo anterior en el marco de la inauguración de la Jornada de Capacitación denominada Mecanismos y Procesos de Responsabilidades Administrativas en el Combate a la Corrupción que este jueves se puso en marcha y a la que acudieron integrantes de los tres poderes del estado, organismos autónomos y ayuntamientos.

En ese marco, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sostuvo que si bien, los niveles de corrupción en México “se han frenado” en el último año, es decir, 2019 con respecto al año anterior, ello no significa que se hayan erradicado prácticas de este tipo.

Abundó que si bien diversas mediciones internacionales reportan “una mejoría” en el combate a la corrupción en el último año, ello no significa que México y los estados ya hayan superado esas condiciones y el flagelo se haya acabado, porque “está arraigado en la cultura, debemos hacer más acciones para ellos”.

Por ello, consideró que el combate y la erradicación de este flagelo no se darán por sí solas, sino es a través de acciones y políticas públicas, porque “no solo con un ideal, con un decreto se va a abolir la corrupción, sino vamos a tener que trabajar de manera conjunta en ese esfuerzo”.

En esta labor, Cruz Lesbros enfatizó que el gobierno federal, así como las entidades federativas, deberán fortalecer sus respectivos sistemas anticorrupción a efecto de prevenir cualquier conducta atípica y en su caso, sancionar las existentes para inhibir posibles actos similares en el futuro.

“Si el gobierno de la República y el presidente han dicho que la corrupción se barre como la escalera, de arriba para abajo, he aquí la escoba del señor, porque el sistema anticorrupción nacional y estatales, son las escobas con las que vamos a barrer, pero necesitamos fortalecerlos”, dijo en su ponencia.

Antes, en el marco de la inauguración de esta jornada de capacitación, la titular del OFS, Isabel Maldonado Textle sostuvo que en México, el fenómeno de la corrupción “tienen un entramado complejo, además, de una vieja data como proceso social”, que dificulta su frontal combate y su erradicación.

Además, alertó que la corrupción ha evolucionado y se ha multiplicado en su ejecución en los últimos años, y “su proliferación y nuevas maneras, se dispersan en forma exponencial”, de ahí, dijo, que se requieran acciones institucionales para prevenir éstas y sancionar el delito en su momento.

“La detección y el combate de la corrupción debe ser abordado por las diversas instituciones y niveles de gobierno, con enfoques multidisciplinarios e interinstitucionales, con políticas transversales y crear instrumentos para combatir a este fenómenos social en el corto tiempo”, espetó la funcionaria.

Por su parte, el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez reconoció que pese a los esfuerzos que existen de parte de su administración para combatir actos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública, es en los municipios en donde prevalece una cultura que afecta la correcta aplicación de los recursos.

Recordó que este nivel de gobierno de Tlaxcala obtuvo, de acuerdo con un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el último lugar a nivel nacional respecto a la capacidad institucional de los municipios, lo cual demuestra que “a pesar de que hay voluntad, necesitamos ser efectivos en la presentación de nuestras cuentas públicas y de nuestros servicios”.

Así que no dudó en señalar que “en Tlaxcala tenemos un reto institucional muy importante, que no tiene que ver con una actitud de carácter personal, es una dificultad institucional que a lo largo de muchos años ha ido presentando cada vez más problemas para comprobar la utilización de los recursos y me refiero al ámbito municipal, es ahí donde necesitamos fortalecer la capacidad de cada uno de los ayuntamientos para integrar información y presentar las cuentas públicas”.

El mandatario aseveró que su administración se “esfuerza” por entregar no solo sus cuentas públicas, sino “seguir los procedimientos de tipo legal y de mejores prácticas administrativas de prevención para ver cómo se ejercer los recursos públicos”, lo cual les ha permitido corregir acciones y “no generar problemas que lleguen hasta el ámbito penal”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi no dudó en asegurar “la corrupción representa el principal lastre o vicio imperante en el servicio público”, de ahí que consideró urgente y necesario establecer acciones internas para prevenir estas y en su caso, sancionar cualquier conducta que dañe a las instituciones.