La Redacción noviembre 28, 2025

Tlaxcala es uno de los estados que más ha impulsado la visión humanista de la Nueva Escuela Mexicana: SEP

Nacional

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades
La Jornada - noviembre 27, 2025
Braulio Carbajal

México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...

Internacional

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza
La Jornada - noviembre 27, 2025
Prensa Latina

Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

4 mil estudiantes del ITT, a punto de perder el semestre por conflicto y paro estudiantil
Elizabeth Rodríguez Lezama -

Alrededor de 4 mil estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) podrían perder el semestre, tras romperse el tercer diálogo entre alumnos en paro...

Contraloría Autónoma del Agua demanda al Congreso federal prohibir explícitamente la privatización del recurso hídrico
Isaí Pérez Guarneros -

Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua en el estado de Puebla "Joel Arriaga" exigieron este jueves al Congreso de la Unión que tome...

Para 2028 un millón de habitantes del valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es 40% de la población: Cicepac
Patricia Méndez -

En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua potable al menos al 40 por ciento de la...

Se perfila posible planilla de unidad, encabezada por Lorenzo Rivera, para renovar el PRI en Puebla: Pozos
Efraín Núñez - 1 hora

Se han instalado mil cámaras de seguridad en 308 colonias de la capital: García Parra
Isaí Pérez Guarneros - 1 hora

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum
La Redacción -

San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen
La Redacción -
Kevin Ruiz

Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios
La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano

El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...