Cornada

La Redacción
noviembre 10, 2025

La SEPE anuncia con bombo y platillo el rescate lingüístico: 257 docentes y… tres certificados

Temas

Más noticias

Nacional

Euforia de compras eleva riesgo de estafas digitales

La Jornada - noviembre 9, 2025

El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, una venta que marca el inicio de la temporada de compras más alta del...

Internacional

Celac: UE recalca faltas de EU al Derecho Internacional por ataques a embarcaciones en el Caribe

La Jornada - noviembre 9, 2025

Europa Press Colombia. La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha insistido este domingo en la "clara posición" al amparo del Derecho...

Últimas

Instalan Puesto de Mando en Puebla ante descenso de temperatura y riesgo de inundaciones por Frente Frío 13

Yadira Llaven Anzures -

Emiten licitación para dotar de 30 motocicletas y refrigerios a agentes de la SSC

Patricia Méndez - 55 mins

Multas del SOAPAP impuestas a Concesiones Integrales no superan ni el 1 % de sus ingresos anuales

Efraín Núñez - 4 horas

Marta Rodríguez pide al gobierno garantías en el proceso electoral del Sindicato de Burócratas

Yadira Llaven Anzures - 4 horas

Acatzingo y Texmelucan todavía adeudan el financiamiento que RMV les impuso para renovar alumbrado

Patricia Méndez - 4 horas

Relacionadas

Instalan Puesto de Mando en Puebla ante descenso de temperatura y riesgo de inundaciones por Frente Frío 13

Yadira Llaven Anzures -

El Frente Frío número 13 impactó desde este fin de semana en el estado de Puebla, desatando una alerta meteorológica por un marcado descenso...

La partería tradicional, un acompañamiento integral: parteras originarias

Paula Carrizosa -

La partería tradicional como un conocimiento de los pueblos originarios que se ha transmitido de generación en generación y que va más allá de...

Emiten licitación para dotar de 30 motocicletas y refrigerios a agentes de la SSC

Patricia Méndez -

El ayuntamiento de Puebla publicó el procedimiento de licitación para dotar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 30 motocicletas adicionales, con el...

Más noticias

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción - Kevin Ruiz

Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano

El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción - Afp

Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...