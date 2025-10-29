Miércoles, octubre 29, 2025
La Redacción

Además de ser una construcción arquitectónica de la sociedad, “la paz también es una acción totalmente artesanal”, pues se edifica desde los pueblos: obispo

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...
Internacional

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Muere menor de 8 años por explosión de polvorín en Xiutetelco; su madre está grave

Isaí Pérez Guarneros -
Un menor de 8 años perdió la vida la noche del martes tras la explosión de un polvorín dentro de una vivienda que era...

Juzgado ordena al CAM Jean Piaget abrir cursos a seis niños con discapacidad que había rechazado

Martín Hernández Alcántara -
El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla concedió una suspensión provisional a favor de seis menores con discapacidad auditiva que fueron...

INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria

Paula Carrizosa -
Por primera vez, los diplomados en Creación literaria y en Formación literaria de niñas, niños y adolescentes serán impartidos de manera gratuita y para...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

