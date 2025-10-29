Cornada Cornada FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción octubre 29, 2025 Además de ser una construcción arquitectónica de la sociedad, “la paz también es una acción totalmente artesanal”, pues se edifica desde los pueblos: obispo FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil La Jornada - octubre 28, 2025 Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental... Internacional ‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años La Jornada - octubre 28, 2025 Ap y Xinhua Kingston, Jamaica. Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso... Últimas Muere menor de 8 años por explosión de polvorín en Xiutetelco; su madre está grave Isaí Pérez Guarneros - Juzgado ordena al CAM Jean Piaget abrir cursos a seis niños con discapacidad que había rechazado Martín Hernández Alcántara - 5 mins INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria Paula Carrizosa - 11 mins Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera Patricia Méndez - 14 mins 00:00:45 Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte Patricia Gutiérrez Rodríguez - 4 horas Últimas Muere menor de 8 años por explosión de polvorín en Xiutetelco; su madre está grave Isaí Pérez Guarneros - Juzgado ordena al CAM Jean Piaget abrir cursos a seis niños con discapacidad que había rechazado Martín Hernández Alcántara - 5 mins INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria Paula Carrizosa - 11 mins Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera Patricia Méndez - 14 mins 00:00:45 Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte Patricia Gutiérrez Rodríguez - 4 horas Relacionadas Muere menor de 8 años por explosión de polvorín en Xiutetelco; su madre está grave Isaí Pérez Guarneros - Un menor de 8 años perdió la vida la noche del martes tras la explosión de un polvorín dentro de una vivienda que era... Juzgado ordena al CAM Jean Piaget abrir cursos a seis niños con discapacidad que había rechazado Martín Hernández Alcántara - El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla concedió una suspensión provisional a favor de seis menores con discapacidad auditiva que fueron... INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria Paula Carrizosa - Por primera vez, los diplomados en Creación literaria y en Formación literaria de niñas, niños y adolescentes serán impartidos de manera gratuita y para... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...