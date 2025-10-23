Jueves, octubre 23, 2025
Cornada

Cornada

La Redacción

El director celebra el turismo comunitario mientras el agave se convierte en la estrella del show

Temas

Más noticias

Internacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Severa reestructuración en Volkswagen

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
De acuerdo con el periódico alemán Bild, que cita a fuentes del Grupo Volkswagen, se da a conocer que hay una severa crisis en el...

Lluvias causan nuevos derrumbes en la Sierra Negra e incomunican comunidades

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Las lluvias que desde hace más de 20 días se registran en la Sierra Negra siguen causando afectaciones, siendo las más recientes los derrumbes...

En cinco años creció 150% el número de motocicletas que circulan en la capital de Puebla; suman 110 mil en 2025

Patricia Méndez -
El parque vehicular de motocicletas que circulan en la capital poblana se incrementó 150 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de...

Más noticias

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025