Viernes, octubre 10, 2025
Cornada

La Redacción

El origen de Tlaxcala está ligado a la alianza y al mestizaje, pero su permanencia ha dependido del trabajo silencioso y generoso de las mujeres: Alfonso Sánchez

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...
Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...

Tan solo en este año, usuarios de Puebla han perdido 200 mdp por fraudes financieros: Condusef

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
A por lo menos 200 millones de pesos ascienden las afectaciones económicas sufridas por cuentahabientes y usuarios de servicios financieros en el estado de...

Cada 2.5 horas se roban una moto en Puebla: FGE; la mayoría se usan para delinquir

Isaí Pérez Guarneros -
En promedio, en Puebla se roban una motocicleta cada dos horas y media, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE),...

Vecinos de Nauzontla y Tlatlauquitepec son evacuados ante riesgos por lluvias

Martín Hernández Alcántara -
El gobierno del estado de Puebla ha informado esta tarde que se realizaron dos evacuaciones preventivas, ante el riesgo generado por las intensas lluvias...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

