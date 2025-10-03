Tlaxcala Cornada La Redacción octubre 3, 2025 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La seguridad es un lujo: para el gobierno, Guardia Nacional; para el ciudadano, un número telefónico Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Más recientes EstadoJosé Carlos Avendaño - octubre 2, 2025Servidores público juveniles, protagonistas de la nueva historia de Tlaxcala: gobernadoraLa gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoció el papel fundamental de los servidores públicos juveniles en su administración, quienes, con... Estado Confirma FGJE homicidio de ex rector de UTT y de otra persona La Redacción - Estado Tlaxcala refuerza educación indígena con nueva etapa de la UIT y libro bilingüe para primarias La Redacción - Estado No regresará a gobernar la derecha a este país, asevera director general del Instituto Mexicano de la Juventud Guadalupe de La Luz Degante - Capital y Conurbados La traza de la ciudad de Tlaxcala cuenta la historia de un pueblo que nació hace 500 años: cronista municipal La Redacción - - Anuncio - - Anuncio -