Miércoles, octubre 1, 2025
Cornada

La Redacción

La Corte, de niñera legislativa, vuelve a anular leyes municipales absurdas que legislaron a capricho

Presenta Brugada medidas para regular circulación de transporte con sustancias peligrosas en CDMX

La Jornada -
Rocío González Alvarado Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las medidas que se pondrán en marcha para regular la circulación de las...
Milei autoriza el ingreso de tropas de EU a Tierra del Fuego sin aval del Congreso

La Jornada -
De la Redacción El gobierno de Javier Milei oficializó la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino, en particular a la provincia...

Gusano barrenador, con presencia en tres municipios de Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La presencia del gusano barrenador del ganado ha sido confirmada en tres municipios de Puebla, donde se reportan por lo menos nueve animales afectados....

Ganaderos exigen revisión sanitaria en 7 tianguis para evitar propagación de gusano barrenador

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La presencia del gusano barrenador en Puebla ha generado inquietud entre sectores ganaderos de la entidad, que reclaman mayor atención y vigilancia en los...
00:01:11

Confirma gobierno convenio modificatorio con Agua de Puebla; llevamos un cumplimiento de 90%

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla confirmó este martes que desde hace meses se firmó un acuerdo modificatorio con la empresa Concesiones Integrales SA...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

