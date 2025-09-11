Jueves, septiembre 11, 2025
Cornada

Cornada

La Redacción

En Tlaxcala, la pobreza bajó del 59 al 40%. Ahora solo cuatro de cada 10 son pobres

Temas

Más noticias

Internacional

Bautismo de fuego contra nuevo primer ministro francés; protestas dejan 250 detenidos

La Jornada -
Ap París. Manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía este miércoles en París y en otras partes de Francia,...
Nacional

Asciende a 57 el número de heridos por explosión de pipa, 19 de ellos graves: Clara Brugada

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó esta tarde que a consecuencia de la explosión de una pipa, resultaron 57 personas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lilia Cedillo Ramírez se perfila para reelegirse como rectora de la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
Al cierre de la edición, la noche de este miércoles, las tendencias de la votación interna en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)...

Le dispararon al secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio

Isaí Pérez Guarneros -
Un grupo armado atacó la tarde de este miércoles al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, José Luis Corrales, cuando encabezaba un operativo...

FGR revisa gasolineras de la zona metropolitana por venta de huachicol

Isaí Pérez Guarneros -
Autoridades federales, coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla,...

Más noticias

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025