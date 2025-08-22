Viernes, agosto 22, 2025
La Redacción

Con 68 millones en “errores”, 24 cuentas reprobadas y futuras promesas electorales, la moral fiscal es la gran ficción municipal

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...
Internacional

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

Ejidatarios de San Baltazar rechazan invadir La Margarita; “el Tribunal Agrario nos dio la posesión de 1.8 has en 2020”, refieren

Patricia Méndez -
Ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche rechazaron que invadan alrededor de dos hectáreas de la Unidad Habitacional La Margarita, así como...
00:04:47

Denuncian a la secretaria de Desarrollo Urbano de la capital por no frenar las invasiones en Covadonga

Patricia Méndez -
La Fundación “Julita” denunció ante la Contraloría Municipal a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, por la omisión en frenar...

Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

