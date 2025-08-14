Cornada Cornada FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 14, 2025 121 mil personas salieron de la pobreza, pero todavía cuatro de cada 10 aún luchan por servicios básicos FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump La Jornada - agosto 13, 2025 Afp y Sputnik Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con "consecuencias muy graves" si su homólogo ruso Vladimir Putin no... Internacional Aprueba ejército israelí plan sobre nueva ofensiva en Gaza La Jornada - agosto 13, 2025 Afp Jerusalén. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la franja de Gaza, donde Hamas condenó sus "agresivas"... Últimas Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad... Patricia Gutiérrez Rodríguez - Aunque homicidios bajaron en los últimos siete meses 9.7%, sigue siendo alto el número en el estado Isaí Pérez Guarneros - 4 horas 00:01:09 Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares Patricia Méndez - 4 horas En caravana, 300 habitantes exigen a edil de Xoxtla desconocer acuerdos con Agua de Puebla para explotar pozo 4 Efraín Núñez - 4 horas Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García Efraín Núñez - 4 horas Últimas Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad... Patricia Gutiérrez Rodríguez - Aunque homicidios bajaron en los últimos siete meses 9.7%, sigue siendo alto el número en el estado Isaí Pérez Guarneros - 4 horas 00:01:09 Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares Patricia Méndez - 4 horas En caravana, 300 habitantes exigen a edil de Xoxtla desconocer acuerdos con Agua de Puebla para explotar pozo 4 Efraín Núñez - 4 horas Congreso del estado obligará a directivos de Concesiones Integrales a comparecer cada tres meses: García Efraín Núñez - 4 horas Relacionadas Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad social Patricia Gutiérrez Rodríguez - En tres años baja la pobreza en todas sus dimensiones en Puebla. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), descendió 10.6... Aunque homicidios bajaron en los últimos siete meses 9.7%, sigue siendo alto el número en el estado Isaí Pérez Guarneros - Aunque en los primeros siete meses de 2025 Puebla registró una disminución de 9.7 por ciento en los homicidios dolosos, la reducción sigue sin... 00:01:09 Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares Patricia Méndez - Vendedores ambulantes que recientemente fueron retirados de las calles del Centro Histórico, podrán instalarse en el Paseo Bravo, en una feria de útiles que... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...