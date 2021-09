Coparmex lanza plataforma electrónica para que comercios ofrezcan productos y servicios

Ante la necesidad de aprovechar el comercio electrónico para mantenerse en el mercado en medio de la pandemia de Covid–19, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala presentó la plataforma Bitoo!, a través de la cual 270 empresas ya registradas podrán ofrecer sus productos y servicios a un mercado potencial de 22 mil personas en una primera etapa.

En conferencia de prensa este miércoles, el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET) –adherido a la Coparmex–, José Noé Altamirano Islas expuso que uno de los retos más recientes que enfrentan las empresas se refiere a la transformación digital por la pandemia, al grado que el 100 por ciento tuvo que adoptar herramientas para el trabajo remoto.

“Antes de la pandemia era el 30 por ciento y ahora el 100 por ciento se ha tenido que transformar para mantenerse en el mercado… las tecnologías digitales han cobrado fuerza no sólo para mantenerse en el mercado sino para ser más competitivas, ya sea que se oferte un producto o servicio… las tecnologías han cambiado estos esquemas y con la pandemia tuvo que acelerarse”, agregó.

Por ello, Altamirano Islas destacó que con la plataforma Bitoo! las empresas podrán dar a conocer sus productos y servicios, difundir las promociones y descuentos que tengan, así como desarrollar una cadena de proveeduría.

- Anuncio -

Indicó que en una primera etapa las empresas socias de la Coparmex en Tlaxcala y externas pueden incorporarse a esta plataforma para promover sus productos y servicios. De hecho, más de 270 unidades económicas ya están registradas a Bitoo! con la posibilidad de llegar a un mercado potencial de cerca de 22 mil potenciales clientes porque este es el universo de los colaboradores de las más de 100 empresas afiliadas al CET.

Dijo que más adelante se invitará a que participen en esta plataforma empresas afiliadas a los CET de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Estado de México y Morelos.

El registro es gratuito a esta plataforma, ya que se busca apoyar en la promoción y difusión de productos y servicios con este componente del comercio electrónico.

Por su parte, Guillermo Álvarez Carreón, presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex, explicó que la plataforma Bitoo! es un ecosistema digital de networking para el comercio electrónico.

- Anuncio -

En este sentido, sostuvo, las empresas resilientes son las que sobreviven y se adaptan a las nuevas condiciones y un común denominador de las micro o pequeñas es que han hecho uso de las tecnologías de la información para poder sobrevivir.

En medio de la pandemia, citó, seis de cada 10 negocios ya venden por internet y alrededor del 77 por ciento de las micro y pequeñas empresas implementaron el uso de las tecnologías.

“La tecnología ya no es una opción, ya no es una alternativa, es una necesidad para mantenerse vigentes. Hay plataformas en el mercado, algunas crecieron de manera exponencial, se posicionaron en las redes sociales para la comercialización, como Facebook, Instagram y Tik Tok, o bien Amazon o Mercado Libre, pero no hay plataformas que cubran requerimientos específicos de comunidades empresariales.