Coordinarán policía municipal y estatal cierres viales para garantizar seguridad en el medio Maratón Tlaxcallán

Para asegurar que el Medio Maratón Internacional Tlaxcallán 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre en la capital tlaxcalteca, se desarrolle en orden y con plenas condiciones de seguridad, la policía municipal de Tlaxcala trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) en un amplio operativo de cierres viales.

La Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio desplegará a sus elementos para reforzar las acciones estatales y brindar acompañamiento a participantes, automovilistas y transeúntes, al priorizar la protección de la ciudadanía. El objetivo es garantizar que la celebración deportiva transcurra con saldo blanco y sea motivo de orgullo para las familias tlaxcaltecas.

El operativo contempla restricciones a la circulación desde las 05:30 horas en puntos estratégicos como la Avenida Benito Juárez, el Bulevar Guillermo Valle, la Calle Lira y Ortega, y la Avenida Miguel de Lardizábal y Uribe hasta el Museo de Artesanías.

Posteriormente, a partir de las 06:00 horas, se cerrará el Bulevar Mariano Sánchez hasta las Escalinatas, la Avenida Vicente Guerrero, el Bulevar Tepehitec hasta la Central de Autobuses, el Libramiento del Instituto Politécnico Nacional y la Avenida Politécnico. Finalmente, a las 06:20 horas se aplicará el cierre en la Carretera Federal Puebla–Tlaxcala y la Avenida Reforma.

El Ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, informó que este trabajo interinstitucional entre la policía municipal y estatal es fundamental para generar confianza, ordenar la movilidad y consolidar la imagen de Tlaxcala como una ciudad segura y capaz de albergar eventos internacionales.