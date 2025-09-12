Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasEstado

Coordinan autoridades operativo por fuga en ducto de gas en Nanacamilpa; evacúan a 3 mil personas por seguridad

Coordinan autoridades operativo por fuga en ducto de gas en Nanacamilpa; evacúan a 3 mil personas por seguridad
José Carlos Avendaño

El gobierno del estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, puso en marcha un operativo en la comunidad de San Felipe Hidalgo, en el municipio de Nanacamilpa, donde se registró una fuga de gas en un ducto de Pemex, en terrenos de la comunidad de Domingo Arenas, a dos kilómetros de la población más cercana.

- Anuncio -

De manera inmediata, los cuerpos de seguridad y de emergencia acordonaron la zona y se determinó evacuar a cerca de 3 mil personas de las comunidades de San Felipe Hidalgo y de Tepuente, quienes fueron trasladadas al auditorio municipal para resguardar su integridad.

Te recomendamos: Fuga de gas en ducto de Pemex moviliza a cuerpos de emergencia en Nanacamilpa

La Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos, mientras que trabajadores de Pemex  llevan a cabo el protocolo para el control de la fuga y su posterior reparación.

- Advertisement -

Se informó a la población que el sitio se mantendrá resguardado entre tres y cuatro horas, hasta en tanto se descarten riesgos.

En el lugar se encuentran elementos de los tres órdenes de gobierno: Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina de la Sedena y personal de Salud, así como autoridades municipales, entre otros.

Te puede interesar: Busca SEPE que padres de familia se involucren en la seguridad escolar de sus hijos

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fuga de gas en ducto de Pemex moviliza a cuerpos de emergencia en Nanacamilpa

José Carlos Avendaño -
La mañana de este viernes 12 de septiembre se reportó una fuga de gas en uno de los ductos de Pemex en una zona boscosa...

Empresarios demandan inclusión en mesas de seguridad para “sumar” en la labor contra la delincuencia

José Carlos Avendaño -
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex–Tlaxcala, Magdalena Luna López aseveró que, al igual que la ciudadanía, los empresarios se...

FGR revisa gasolineras de la zona metropolitana por venta de huachicol

Isaí Pérez Guarneros -
Autoridades federales, coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla,...

Más noticias

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil...

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...

Bolsonaro, a prisión

La Jornada -
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF),...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025