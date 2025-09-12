Coordinan autoridades operativo por fuga en ducto de gas en Nanacamilpa; evacúan a 3 mil personas por seguridad

El gobierno del estado, en coordinación con autoridades federales y municipales, puso en marcha un operativo en la comunidad de San Felipe Hidalgo, en el municipio de Nanacamilpa, donde se registró una fuga de gas en un ducto de Pemex, en terrenos de la comunidad de Domingo Arenas, a dos kilómetros de la población más cercana.

De manera inmediata, los cuerpos de seguridad y de emergencia acordonaron la zona y se determinó evacuar a cerca de 3 mil personas de las comunidades de San Felipe Hidalgo y de Tepuente, quienes fueron trasladadas al auditorio municipal para resguardar su integridad.

La Guardia Nacional informó que ya fueron cerradas las válvulas de los ductos, mientras que trabajadores de Pemex llevan a cabo el protocolo para el control de la fuga y su posterior reparación.

Se informó a la población que el sitio se mantendrá resguardado entre tres y cuatro horas, hasta en tanto se descarten riesgos.

En el lugar se encuentran elementos de los tres órdenes de gobierno: Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina de la Sedena y personal de Salud, así como autoridades municipales, entre otros.

