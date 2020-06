Se lanzó convocatoria para integrar la Comunidad de Cinematografía de Tlaxcala: Chávez

La Red Nacional de Cinematografías Estatales (Renace) convocó al gremio tlaxcalteca a participar en la elaboración de propuestas para las reformas que hará el Congreso de la Unión a la Ley de Cinematografía y para la creación del Fondo Mexicano para el Fomento al Cine (Focine).

La convocatoria fue emitida el sábado pasado a través de las redes sociales y, de acuerdo con Ariadna Chávez Lara, representantes de Renace en la entidad junto con Aram Rodríguez Barrera y Víctor Lara Torres, también les permitirá conformar la Comunidad Cinematográfica de Tlaxcala, que tendrá como función apoyar a quienes se dedican a esta disciplina.

En entrevista telefónica, la también directora de Central Doc, explicó que la convocatoria para participar con propuestas para la reforma a la Ley de Cinematografía y en la creación del Focine es nacional y surgió a raíz de la desaparición del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y a la reestructuración del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), como resultado del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer los fideicomisos sin estructura.

Ante ello, abundó Chávez Lara, el gremio cinematográfico del país decidió integrar la Renace y trabajar de manera conjunta con la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas (Amacc) y con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) para proponer la creación del Focine, que recibiría los recursos que operaba el Foprocine, y para hacer propuestas a la reforma a la Ley Cinematográfica que proyecta la Cámara de Diputados federal.

Para esta labor, la Renace está dividida en redes regionales y en el caso de Tlaxcala forma parte de la zona 5 junto con los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco y Guerrero.

“Cada estado tiene tres representantes, y nos estamos reuniendo para elaborar un diagnóstico del estado de la cinematografía en cada uno de estos lugares. La intención es poner en la mesa las necesidades particulares que existen en las entidades, pero también se trabaja a la par con temas como el cine independiente, el guión, la producción de calidad, es decir, cada sector está trabajando particularidades muy precisas”.

En el estado, se creó la página de Facebook Comunidad Cinematográfica de Tlaxcala y se subió un formulario que servirá para elaborar un diagnóstico muy general, “no solamente del tema de producción, sino también nos interesa saber si hay distribuidores, exhibidores, promotores, formadores, actores o personas que prestan servicios para el cine. Es hacer un diagnóstico de las diferentes aristas que tiene el cine en la entidad, y compartirlas en las mesas de trabajo regionales”, abundó la documentalista.

La convocatoria se abrió el sábado pasado y no hay una fecha de cierre, pues depende de cómo se van desarrollando los trabajos a nivel nacional, lo que ha provocado, incluso, que ya se hayan modificado algunas fechas. Las propuestas que salgan de reforma a la Ley de Cinematografía y de la creación del Focine serán presentadas a las redes regionales y estas a su vez las canalizarán a la Renace, que hará el compendio nacional.

De acuerdo con Ariadna Chávez, la convocatoria ha tenido muy buena respuesta en las redes sociales, sin embargo, permanecerá abierta todo el mes de julio próximo para dar tiempo a que una mayor cantidad de personas se entere y participe, pues, “es cierto, a veces las actividades se centralizan en la capital del estado y no llegan a las comunidades donde también se están haciendo proyectos que tienen que ver con el cine”.

Para la directora de Central Doc, lo más importante de esta convocatoria es que les permitirá tener un pulso de la situación de la cinematografía en Tlaxcala, pero, sobre todo, generar comunidad entre el gremio, “por eso estaremos convocando posteriormente a una reunión con quienes respondan el formulario, todavía no determinamos si es virtual o presencial, pues depende de las condiciones sanitarias por el Covid-19. Sería a finales de julio cuando se convoque a la reunión, cualquiera que sea el resultado de la convocatoria”.

Reveló que la página de Facebook Comunidad Cinematográfica de Tlaxcala ha tenido muy buena respuesta, pues hay mucha participación de personas compartiendo la publicación y ya también algunos realizadores tlaxcaltecas han establecido contacto con la Red, “esto es muy importante, que la gente comience a involucrarse y, sobre todo, comencemos a hacer comunidad, que es lo que nos hace falta”.

Uno de los objetivos que buscan con la Comunidad Cinematográfica en Tlaxcala, explicó, es que quienes se están formando en esta disciplina artística se queden a trabajar en la entidad, “pues sucede que hay muchos estudiando cine, pero emigran a otras entidades porque aquí no se están generando los espacios ni las oportunidades. Creo que hace falta organizarnos, para que el talento se quede y no se escape a otras latitudes”.

Ariadna Chávez confió que se logrará el objetivo de agrupar al gremio cinematográfico tlaxcalteca, tras un intento que hizo hace unos años para integrar un directorio de documentalistas, “pero fue complicado, creo que no fue el momento indicado y no tuvimos las herramientas precisas, por lo que no hubo buena respuesta. No podría decir cuántas personas se dedican a la actividad cinematográfica en Tlaxcala, pero de que se están haciendo cosas, sí se están haciendo.