Convocan agremiados del Sindicato 7 de Mayo a asamblea extraordinaria para el 2 de diciembre

Trabajadores agremiados al Sindicato 7 de Mayo convocaron a una asamblea extraordinaria para el 2 de diciembre, a las 8:30 horas, en el auditorio Emilio Sánchez Piedras de la ciudad de Apizaco, en donde prevé reunir a más de las dos terceras partes del gremio, con el objetivo de evitar la injerencia de terceros en la toma de acuerdos y decisiones de la organización.

En conferencia de prensa, Enrique Escobar Cortés dio a conocer que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) notificó la presencia de mil 766 trabajadores al exterior de sus oficinas el pasado 23 de septiembre, cifra que suma más del 50 por ciento de los agremiados del Sindicato 7 de Mayo, por lo que señaló que el congreso que ese día se realizaba de manera simultánea en el Centro de Convenciones de la capital carecía de quórum legal y, por tanto, las decisiones “carecían tanto de legalidad como de legitimidad”.

Además, dijo que el Tribunal rechazó enviar actuarios para la reanudación del congreso con el argumento de que no pueden intervenir en la vida interna de la organización sindical, pero sí entregó el padrón de los trabajadores.

- Anuncio -

“Las cosas no se hicieron bien, no hay legalidad con ellos, no hay legitimidad tampoco porque los compañeros no han asistido a sus llamados, a sus congresos, no han tenido quórum”, indicó Escobar Cortés.

De igual manera, expuso que la asamblea que convocaron para el 10 de diciembre careció de quórum, pues el TCA ya recibió documentación de 2 mil trabajadores que informaron haber estado en sus centros del trabajo, por lo que no tomaron acuerdo

- Anuncio. -

Por ello, este grupo de agremiados convocó a una asamblea extraordinaria para el 2 de diciembre, a las 8:30 horas, en el auditorio Emilio Sánchez Piedras de Apizaco, en la que estiman reunir a más de dos terceras partes en presencia de la Federación de Sindicatos al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas, para que no haya injerencia ni intervencionismo de terceros en la toma de acuerdos y decisiones,