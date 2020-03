Convoca SEPE y Education USA a jóvenes a estudiar inglés en Estados Unidos

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a través del Centro Education USA Tlaxcala, invitan a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, a participar en la convocatoria para estudiar inglés en Estados Unidos durante la temporada de verano.

Florentino Domínguez Ordóñez, secretario de Educación Pública, resaltó la sensibilidad del gobernador Marco Mena, quien a través de los distintos componentes del Sistema Estatal de Becas brinda respaldo a los estudiantes tlaxcaltecas para que alcancen un futuro exitoso.

El también titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) afirmó que la educación es el mejor medio de movilidad social y un pilar fundamental de desarrollo de los pueblos y las familias del mundo.

Las instituciones anfitrionas que participan en la convocatoria son: Boston University, Diablo Valley College, Embry–Riddle Aeronautical University, Northwestern University, St. Cloud State University, St. John´s University, Syracuse University, Temple University, University of Colorado Boulder, University of Tennessee-Knoxville y University of Wisconsin–Madison.

Los interesados deben consultar la convocatoria en la página de internet http://edusaacademy.org, también pueden acudir a la oficina del Centro Education USA, que se encuentra ubicada en Plaza de la Constitución, número 3, en la colonia centro de la ciudad de Tlaxcala; o bien comunicarse al número telefónico 246 465 09 00, extensiones 1110 y 1112; o si lo prefieren pueden escribir al correo electrónico [email protected]