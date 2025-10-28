Convoca obispo de Tlaxcala a ser constructores artesanales de paz; gobierno reconoce a iglesia católica por promover la no violencia

“Seamos constructores artesanales de paz” desde las familias, las sociedades y los pueblos, convocó Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala, al unificar la iglesia católica esfuerzos con los tres niveles de gobierno para promover la no violencia.

- Anuncio -

En el evento oficial de canje de armas, realizado en la ciudad de Apizaco, con la asistencia de autoridades municipales, estatales y federales, retomó la frase del papa León que alude a “una paz desarmada y desarmante”, pues así es como se construye, sin violencia y “desarmando de todas nuestras actitudes negativas, adversas hacia los demás”.

Te recomendamos: Consejeros del PAN Tlaxcala cierran filas rumbo al 2027. “Cuando el PAN se une, el PAN gana”

Salcedo Aquino enfatizó que además de ser una construcción arquitectónica de la sociedad, “la paz también es una acción totalmente artesanal”, pues se edifica desde los pueblos, desde las familias y sus valores; en los pequeños detalles, desde las sociedades, los vecinos, los pueblos, y las fiestas patronales.

- Advertisement -

Por ello, subrayó que que esta acción, que la iglesia ha promovido desde hace mucho tiempo, de “Sí al desarme, sí a la paz”, se pueda implementar en todos los pueblos, no solamente con acciones externas “sino desde el corazón hacia la relación con los demás”.

Por su parte, Rocío Bárcenas Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal (SG), refirió que la campaña de desarme es exitosa y que se implementa en casi 290 municipios del país, para “retirar” las armas de los hogares, así como balas, lo que puede significar salvar una vida y evitar una tragedia, por lo que puede ser la diferencia entre la violencia y la tranquilidad de una familia.

Recalcó que este programa es totalmente anónimo y que al momento de ser entregada es destruida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Asimismo, recalcó que la niñez también puede acudir a canjear su juguete bélico por uno didáctico o recreativo.

- Advertisement -

Citó que en lo que va de la actual administración, presidida por Claudia Sheinbaum Pardo, se han recibido ocho mil 236 armas de fuego, a través de la Sedena, y que muchas de ellan eran subametralladoras calibre nueve milímetros, carabina M-1, rifle calibre 30, fusil mosquetón, algunas que son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, granadas de fragmentación, balas y “muchos artefactos que son símbolo de violencia”.

Realzó que estas acciones se realizan con las iglesias que llevan siglos en la construcción de la paz , por lo que “ahora a nosotros como gobierno nos toca juntarnos, hacerlo de la mano y hacerlo juntos, gracias porque la paz empieza en los corazones”.

En este acto efectuado para reforzar campañas de desarme en la entidad, agregó que “nadie puede hablar de paz si está armando a su ejército, nadie puede hablar de paz si están comprando metrayetas porque esas armas son para la violencia”.

Leer más: Obispo de Tlaxcala es nombrado por el papa León XIV miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada

A su vez, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros resaltó que es importante la presencia del obispo de Tlaxcala “porque es complicado, quizá a veces, trabajar en equipo, sobre todo en estos temas tan relevantes”.

Anotó que a través de este programa,Tlaxcala reafirma “la convicción profunda de que la paz si es posible cuando la comunidad camina unida, porque la paz no llega sola la paz se construye entre todos”.

La mandataria enumeró acciones que su gobierno ha emprendido en materia de seguridad, entre ellas la colocación de arcos lectores en todas las entradas al estado, los cuales han permitido la recuperación de alrededor de cuatro mil 600 autos robados y afirmó que actualmente un policía tiene un salario 40 por ciento mayor al que percibía antes del inicio de esta administración.