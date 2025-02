Convoca INEA a sacar del analfabetismo a 31 mil 450 tlaxcaltecas para levantar bandera blanca

El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo convocó a los tlaxcaltecas a comprometerse a sacar del analfabetismo a 31 mil 450 personas que no saben leer ni escribir, para que con ello el estado levante bandera blanca en esta materia y apoye en esta tarea para alcanzar esta meta a nivel nacional en 2026

- Anuncio -

El funcionario federal firmó este lunes el convenio de colaboración “Tlaxcala escribe una Nueva Historia en la Alfabetización” con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en un acto celebrado en el Centro de Convenciones de la capital, el cual tiene propósito combatir el analfabetismo en la entidad y el país.

En el acto, la gobernadora Lorena Cuéllar expuso que la firma del convenio reafirma su compromiso de trabajar día con día por la educación de los tlaxcaltecas y más por aquellos que por alguna razón en su vida no han tenido las mismas oportunidades. “Es por eso que vamos a poner nuestro mayor esfuerzo todos para lograr que podamos hacer historia también en esa parte educativa que tanto nos preocupa”.

Citó que en 2024, por primera vez en la historia, Tlaxcala ocupó el primer lugar nacional en reducción de rezago educativo, gracias al trabajo del equipo del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) y su coordinación con el INEA, pues se logró un cumplimiento de la meta institucional del 148.22 por ciento.

- Advertisement -

Especificó que se logró certificar a 5 mil 254 mujeres y a 4 mil 558 hombres, “pero esto no nos conforma, queremos mucho más… vamos a seguir trabajando para lograr que sea un derecho universal, que sigamos teniendo las mejores cifras en Tlaxcala y vencer el rezago educativo que afecta de manera muy significativa a hombres y mujeres. Seguiré trabajando para la educación de Tlaxcala”.

Indicó que Tlaxcala es el único estado que de su presupuesto paga a docentes y a técnicos en función de dirección o supervisión; asimismo, dijo: “somos el primer lugar nacional en abatimiento de rezago educativo y hemos incrementado en 50 por ciento la oferta educativa en el nivel medio superior”.

En su intervención, Armando Contreras dijo que en 43 años de vida del INEA se han atendido a alrededor de 31 millones de mexicanos, pero el rezago educativo no ha cedido porque todavía en México existen 4 millones 200 mil mexicanas y mexicanos que no saben leer ni escribir, de los cuales 31 mil 450 son de Tlaxcala. También, 7 millones 800 mil mexicanos no terminaron su primaria y 15.5 millones de mexicanos no terminaron la secundaria porque no tuvieron la posibilidad de concluir los seis años de primaria más los tres de secundaria o de plano no tuvieron posibilidades de ir a la escuela. En Tlaxcala, son 252 mil 370 tlaxcaltecas que cayeron en el rezago educativo.

- Advertisement -

Refirió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum está decidida a que el principio de primero los pobres también se cumpla en la educación y en estos seis años “vamos a combatir con toda fuerza el analfabetismo, vamos a seguir trabajando para que estos 7 millones 800 mil mexicanos terminen su primaria, así como los que faltan por terminar la secundaria”.

Agregó: “Hoy, la primera parada, la primera meta de Claudia Sheinbaum Pardo, es levantar bandera blanca en enero de 2026 y declarar a México territorio libre de analfabetismo. Por eso, en Tlaxcala nos hemos puesto de acuerdo que mínimamente necesitamos 3 mil 500 hombres y mujeres para que vayan a alfabetizar a dos personas. Cómo las van a conseguir, primero con sus vecinos, con sus comadres, con sus abuelitos, con sus conocidos. Si no los pudieron conseguir, estamos a punto de firmar un convenio con Bienestar, en donde ellos ha hicieron un censo y ya contamos con un padrón de los adultos mayores, dónde viven, si son mujeres o si son hombres, y vamos a visitarlos para convencerlos de la importancia que tiene saber leer escribir”.

También puedes leer: ITEA y Cebes 01 entregan certificados a personas adultas mayores

Pero si aun así no se completan las dos personas, “tenemos la cartografía georeferenciada que ha proporcionado el Inegi para que busquemos a dónde están esas personas que no saben leer ni escribir. Pero si aun así no completamos nuestros dos, vamos a pedirles a los doctores de las clínicas médicas en todo el estado para que son ayuden a localizar esos 31 mil 450 tlaxcaltecas que no saben escribir ni escribir”.

Citó que la meta es levantar bandera blanca en los 15 municipios que tienen más del 4 por ciento de analfabetismo: El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Mazatecochco, Teacalco, Tecopilco, San Pablo del Monte, Sanctórum, Tenancingo, Terrenate, Tlaxco y Zitlaltépec.

En el uso de la voz, la directora general del ITEA, Michaelle Brito Vázquez dio a conocer que en Tlaxcala el porcentaje de personas analfabetas mayores de 15 años era de 3.2 por ciento en 2021 y bajó a 2.9 por ciento para 2024, lo que representa una reducción del 0.3 por ciento. “Somos de los pocos estados que tenemos simbólicamente bandera blanca en analfabetismo. Nuestro porcentaje es bajo respecto a otros estados del país, ya que, de acuerdo con la Unesco, basta con el 4 por ciento o menos de la población de 15 años o más que no sepa leer ni escribir, para considerar un territorio libre de analfabetismo”.

Sin embargo, “nos sumaremos a esta estrategia con la finalidad de apoyar nuestro querido México para que en el año 2026 sea considerado como una nación baja en analfabetismo y pueda de manera simbólica izar bandera blanca”.

También, mencionó que en Tlaxcala, al 31 de diciembre de 2021 había una condición de rezago educativo que representaba el 26 por ciento de la población mayor de 15 años. Y para el 31 de diciembre de 2024 esta cifra disminuyó al 23.6 por ciento, es decir, hubo una reducción del 2.4 por ciento.

“Es importante destacar que, al cierre de 2022, el ITEA ocupaba el lugar 29 a nivel nacional en el cumplimiento de la meta institucional en el combate al rezago educativo. En 2023, gracias al esfuerzo de trabajo constante, avanzamos al puesto 12. Finalmente, en diciembre de 2024, logramos posicionar a Tlaxcala en el primer lugar nacional”, asentó.

Concluyó: “Bajo los preceptos de la Cuarta Transformación, tenemos presente que la educación es un derecho y no un privilegio. Sobre este lineamiento inquebrantable, nos hemos conducido todos los que trabajamos en este gobierno. Tenemos claro que por el bien de todos, primero los pobres: si queremos un Tlaxcala y un México prósperos, debemos brindar servicios educativos de calidad que contribuyan a la alfabetización”

Por su lado, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández expuso que en el combate al analfabetismo y el rezago educativo participan diversas instituciones públicas para identificar a las personas y comprometerse a que tengan mejores condiciones de vida.

En el acto, las autoridades entregaron cinco constancias de alfabetización y cinco certificados de primaria y secundaria.

También puedes leer: Alumnos del Cobat instruyen a 42 adultos mayores en educación básica