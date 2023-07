Convoca gobernadora a servidores públicos a ejercer buenas prácticas que prioricen el bienestar de la población

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instó a los servidores públicos de la administración estatal a ejercer buenas prácticas, mediante el aumento de la productividad, calidad y prontitud de servicios, a fin de priorizar el bienestar de las personas.

Y es que durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 2023, celebrada en un hotel de Atlihuetzía este martes, fueron entregados certificados del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (Prosare) a seis municipios: Texoloc, Contla, Ixtacuixtla, Tzompantepec, Atlangatepec y Tecopilco, política a través de la cual también se busca erradicar la corrupción.

Durante el evento, se presentaron las plataformas digitales que serán un sistema especial: “Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios de Tlaxcala”, así como “Cero Papel Tlaxcala”, lo que contribuirá para digitalizar y eficientar los procedimientos administrativos de los entes públicos estatales.

Javier Marroquín Calderón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y vicepresidente del Consejo, dijo que a nivel nacional Tlaxcala es el estado que ocupa el primer lugar con mayor número de SARE certificados, pues cuentan con este sistema 18 de los 60 municipios.

Añadió que del 31 de agosto de 2021 a la fecha se han abierto mil 380 unidades económicas en esas demarcaciones municipales y se han realizado 4 mil 478 refrendos, “para que podamos seguir creando más unidades económicas y mayor desarrollo de comercio y servicios”.

Expuso que en esta materia se ha efectuado un trabajo coordinado en beneficio de todos los entes públicos y municipios, pues toda la tramitología y el apoyo es de manera gratuita.

Resaltó que es un logro poder abrir hoy un negocio no mayor a 200 metros cuadrados, que no sea de alto riesgo y que no venda bebidas alcohólicas, en un lapso no mayor a 72 horas o tres días hábiles, “esto es un gran reto”.

En tanto, Germán Delón Páez, comisionado estatal de Mejora Regulatoria y secretario técnico de este Consejo, citó que han sido capacitados más de 550 funcionarios públicos desde el ámbito municipal y estatal, para asegurar el encaje formativo en cada uno de los perfiles.

Recordó que el SARE opera desde hace más de 12 años en el estado y subrayó que de las 18 ventanillas, tres lo hacen bajo el sistema electrónico: Calpulalpan, Apizaco y Tetla de la Solidaridad, pues la Sedeco facilita el software. Enfatizó la oportunidad de abrir un negocio en un plazo no mayor a 72 horas hábiles mediante este sistema.

Dijo que Tlaxcala va a trabajar con diferentes entidades federativas, como Querétaro, sobre la simplificación administrativa y acentuó que en el estado hay más de 800 trámites y servicios, por lo que se busca hacer una reducción.

Asimismo, en conjunto con el Congreso local, se busca reformar la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, pues en la de 2021 se omitieron algunas actividades que estipula la Ley General.

En esta sesión fue presentada la plataforma “Cero Papel”, la cual permitirá ahorros económicos y de tiempo, así como una mayor eficiencia, según las autoridades, ya que permitirá transformar la comunicación intersecretarial.

Los documentos podrán ser firmados de manera electrónica y enviados de esta misma manera a la dependencia o ente al que vaya dirigido. Esta herramienta también fue puesta a disposición en forma gratuita.

Mientras que la gobernadora Lorena Cuéllar puntualizó que el avance en la simplificación de los trámites y procesos administrativos, favorece la consolidación de un sistema público moderno, ágil, transparente y, sobre todo, la eliminación de la corrupción.

“Ese es un tema que es el principal de esta acción, que podamos entre todos ir eliminando la corrupción, porque ya las personas van a hacer sus trámites de manera directa”, al brindarse una mayor certidumbre a la ciudadanía y a los inversionistas, anotó.

Recalcó que esta política pública contribuye a la erradicación de la corrupción, “garantizando mayor transparencia, un incremento en la recaudación de los bienes y servicios, así como en el fortalecimiento de la competitividad y confianza ciudadana”.

Realzó que dentro de este proceso se impulsan proyectos como el de “Cero papel”, desde la creación de la plataforma firma y administración de documentos digitales, que sustituyan el formato físico para uso interno y externo con la finalidad de reducir significativamente la utilización del papel en la comunicación intergubernamental en concordancia con las políticas ambientales.

A este acto asistió Elio Cuauhtémoc Jacobo Ramírez, en representación del titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), Alberto Montoya, y la presidenta del Poder Judicial, Mary Cruz Cortés Ornelas, así como la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel Maldonado Textle.