Convoca Comité de Vigilancia del sindicato “7 de Mayo” a asamblea para elegir al Comité Ejecutivo

Pese a existir un laudo contra su toma de nota, el Comité de Vigilancia del sindicato de trabajadores “7 de Mayo” dio a conocer la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria con carácter de Congreso para elegir al Comité Ejecutivo, cuyo registro de planillas se realizará este miércoles de las 16 a las 20 horas y los trabajos el próximo viernes 20 de mayo en el auditorio “Emilio Sánchez Piedras” de Apizaco.

La premura en el anuncio de esta convocatoria tiene que ver con el hecho de que la organización se encuentra acéfala desde el pasado 9 de mayo cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) canceló la toma de nota que le fue otorgada en febrero de 2020 al Comité Ejecutivo que encabezaba Edgar Tlapale Ramírez.

En rueda de prensa celebrada la tarde de este martes, Violeta Berruecos Rodríguez, presidenta del Comité de Vigilancia, explicó que la intención es que no pase más tiempo sin que este sindicato carezca de representación legal, además, es una exigencia de las dos terceras partes de los 3 mil 200 agremiados de que se celebre el Congreso Electivo, a través de voto directo y secreto.

- Anuncio -

“Se convoca a una Asamblea Extraordinaria con carácter de Congreso este viernes 20 de mayo que se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio Emilio Sánchez Piedras”, refirió, tras asegurar que la convocatoria ya se envió a todas las delegaciones sindicales para su distribución entre los agremiados y acudan al evento, para lo cual deberán presentar su INE, un comprobante de pago que acredite que son miembros activos del sindicato.

Asentó que para dar certeza a la elección de la nueva dirigencia, reveló que solicitaron la presencia del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, y también solicitarán al TCA que envíe a personal que dé fe de todos los actos que se llevarán a cabo en la asamblea del próximo viernes.

Sin embargo, Berruecos Rodríguez aclaró en esta Asamblea no podrán participar los nueve agremiados –entre ellos la ex secretaria general Guadalupe Rodríguez Guzmán—que fueron expulsados de la organización en 2014, pues, aunque el TCA ordenó su reinstalación como trabajadores de la administración estatal, no les fueron restituidos sus derechos sindicales, por lo que no pertenecen al sindicato “7 de Mayo”.

No obstante, todos estos trabajos pueden venirse abajo si en la sesión que tendrá este miércoles, el pleno del TCA aprueba el laudo interpuesto contra la toma de nota otorgada a este Comité de Vigilancia.

- Anuncio -

La existencia de este recurso fue informado en la rueda de prensa por María del Pilar Meneses Torres, representante de los trabajadores de los Poderes Públicos, municipios o ayuntamientos ante el TCA, quien aseguró que este mismo martes le fue notificada la celebración de una sesión extraordinaria del pleno.

“Me enlistan los expedientes y, casualmente, viene el expediente 226 a donde está impugnada la toma de nota del Comité de Vigilancia. No es de extrañarse las sorpresas que se pudieran dar, esto lo hago del conocimiento para los trabajadores, para que en caso de que suceda alguna cosa extraordinaria tengan conocimiento y, también para nadie es desconocido quién está detrás de este movimiento”, indicó en referencia a la ex secretaria general Guadalupe Rodríguez, quien, denunció, anda recorriendo los centros de trabajo, pese no ser miembro activo del sindicato y no tiene ninguna representación legal.

No obstante, confió en que el TCA resolverá mantener la toma de nota del Comité de Vigilancia.