Convoca brigada a jornada de saneamiento del bosque de La Malinche el próximo sábado 

La plaga del gusano descortezador ha encontrado en el cambio climático las condiciones necesarias para abarcar áreas de La Malinche que anteriormente no alcanzaba por las bajas temperaturas, lo que ha provocado que cada año esa plaga afecte más zona arbolada, pues además las autoridades han hecho casi nada por detenerla.

Preocupados por esa situación, pobladores de la comunidad de San Pedro Muñoztla, municipio de Chiautempan, conformaron la brigada “San Pedrito por la Matlalcuéyetl” con la misión de realizar acciones limpieza y saneamiento para combatir el gusano descortezador, así como trabajo preventivo contra incendios y la erosión del bosque, refirió Misael Onofre Muñoz, vocero de la agrupación.

La próxima actividad que emprenderá esta brigada es una jornada de limpieza de los espacios saneados de la montaña, para lo cual lanzaron una convocatoria hacia voluntarios de las comunidades vecinas, como San Pedro Tlalcuapan y San Bartolomé Cuahuixmátlac, también del municipio de Chiautempan, y a todas las personas interesadas en participar en esta acción.

La jornada de limpieza se realizará el próximo sábado y consiste en levantar los árboles que fueron derribados el año pasado por estar plagados y realizar obras de conservación para evitar la degradación del suelo y, de esta forma, se impida que se conviertan en focos de producción del escarabajo descortezador y/o se generen incendios.

De acuerdo con Misael Onofre, esta convocatoria es la primera que lanzan a nivel de pueblo y de otras comunidades, pues, “afortunadamente, se ha dado muy buena comunicación con Tlalcuapan y Cuahuixmátlac –comunidades con las que Muñoztla comparte bosque– “para unir nuestra voluntad y hacer algo directamente de nosotros por La Malinche”.

“Hay dos cosas que definitivamente saltan a la vista, una es que la plaga del gusano descortezador ya está muy avanzada, ya son demasiados árboles que se han perdido y muchas hectáreas de bosque, y segundo, los incendios que se han presentado en el bosque. El tequio que se va a realizar el día sábado busca evitar directamente que se siga propagando el gusano y dos, hacer trabajo preventivo contra los incendios, además, se realizarán acciones para combatir la erosión del suelo del volcán”.

El también sociólogo lamentó que las autoridades opongan muchos trámites burocráticos para atender necesidades del medio ambiente, “tal vez nosotros podríamos entender situaciones de papeleo, pero el gusano no entiende de eso, la plaga avanza y no espera a devorar la hectárea de bosques hasta que se cuente con el apoyo al 100 por ciento de las autoridades. No entiende de eso”.

Atajó que esta es una iniciativa totalmente apartidista, no se realiza por algún color político o candidato, “nada de eso. Lo que se está llevando a cabo y lo que se va a llevar a cabo es de buenas voluntades, simplemente. Cualquier persona que guste participar de buena voluntad puede presentarse a las 9 de la mañana del sábado en la plaza principal de Muñoztla”.