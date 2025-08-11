Lunes, agosto 11, 2025
Convoca Bienestar a registrarse para recibir Pensión Mujeres Bienestar; el plazo cierra en menos de 20 días

Convoca Bienestar a registrarse para recibir Pensión Mujeres Bienestar; el plazo cierra en menos de 20 días
Guadalupe de La Luz Degante

Debido a que el plazo cierra el próximo 30 de este mes, Carlos Luna Vázquez,  delegado de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, convocó a las tlaxcaltecas de 60 a 64 años de edad a registrarse para que reciban el apoyo del Programa Pensión Mujeres Bienestar.

A menos de 20 días de que concluya dicho término, acentuó que en este momento continúa la incorporación de personas a las que está dirigido este beneficio, en los 60 municipios de la entidad y en todos los centros integradores, así como en las sucursales del Banco del Bienestar (BaBien), de las 10:00 a  las 16:00 horas.

Remarcó que el monto de la pensión asciende a tres mil pesos, cada dos meses, y que este apoyo es en reconocimiento de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, a las mujeres de este país.

“Hay muchísimo interés” por parte de este sector de la población, desde el primer día “tuvimos filas y todavía las seguimos teniendo”, sin embargo, la inscripción se realiza de manera ordenada, de acuerdo a la logística establecida por orden alfabético, a efecto de controlar y evitar un desorden, expuso el delegado.

Repasó que de lunes a viernes se abre el registro a tres determinadas letras del abecedario y los días sábado es para todo el alfabeto, ya que hay muchas mujeres que trabajan en alguna empresa y no les da tiempo acudir a solicitar su incorporación, por lo que se ha flexibilizado el mecanismo.

Recordó que para llevar a cabo el trámite de inscripción, se debe presentar el acta de nacimiento, la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), un comprobante de domicilio y dos números telefónicos, para informarles el momento en el que podrán recibir su tarjeta bancaria de Bienestar.

Pero la pensión ya es universal y todas las mujeres “van a ser ya consideradas” en ese pograma -subrayó-, pues al inicio el registro a partir de los 60 años solamente se avaló  para quienes son parte de las comunidades indígenas, ya que los gobiernos de la Cuarta Transformación “priorizan a la gente que más lo necesita”.

“Ahora nuestra presidenta (de la República, Claudia Sheibaum Pardo) hizo las cuentas, dice, me alcanza de una vez, y es universal ya para todas” las mujeres en esos rangos de edad, contestó el funcionario federal.

Así lo precisó en torno a los lineamientos aplicados al principio de este programa, los cuales excluían a mujeres tlaxcaltecas  autoadscritas como indígenas, pues de acuerdo a la propia Secretaría de Bienestar, “la gente ya no habla tanto” una lengua originaria en esta entidad.

En noviembre del año pasado, esta delegación anunció que en  Tlaxcala únicamente se iscribiría a mujeres de 63 a 64, pues ni la localidad de Sa Isidro Buensuceso de San Pablo de Monte había logrado su reconocimiento como indígena.

Sin embargo, para esta nueva fase, se prevé superar el registro de alrededor de ocho  mil beneficiarias tlaxcaltecas de 60 a 64 años, del 1 al 30 del presente mes de agosto.

