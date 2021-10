Convoca AMLO a una gran asamblea nacional el 20 de noviembre, en su visita a Tlaxcala

Desde Apizaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una “gran asamblea nacional informativa” para el 20 de noviembre, en conmemoración del inicio de la Revolución, en el zócalo de la Ciudad de México, en caso de concluir la vacunación en población mayor de 18 años de edad.

“Creo yo que lo vamos a lograr”, confió el mandatario y aseveró que la ciudadanía es la que pide el retorno a las plazas cívicas y a las grandes concentraciones, pues ya desea participar directamente, no a través de internet ni de la televisión; por ello abrió la posibilidad de realizar eventos masivos “para que no haya portazos”.

Asimismo, durante su visita a la entidad, anunció que en breve enviará a Tlaxcala un lote de 80 mil vacunas anti Covid–19, para que la población mayor de 18 años esté inoculada, al menos con la primera dosis, a finales de este mes de octubre.

En este contexto, en el que encabezó la evaluación de Programas Integrales de Bienestar, pidió el apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a efecto de alcanzar este objetivo de vacunación a través de las Brigadas Correcaminos, y dijo que espera que su próxima gira en este territorio sea en una plaza pública.

López Obrador remarcó que es esencial revisar las acciones de su gobierno, ya que pueden constatarse, y que en el caso de estas estrategias “sí hay buenos resultados”, como el del apoyo a 13 mil 497 tlaxcaltecas beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Reiteró que este es un programa importante porque reciben un salario mínimo para formarse y capacitarse, así como para que no estén desempleados, para que no haya frustración, ni se desanimen ni desmoralicen; “para que tengan alternativas y no sean enganchados por la delincuencia”.

“Yo sostengo que la batalla frontal contra los delincuentes, sobre todo contra los capos, los jefes, es quitarles a los jóvenes… que no tengan un ejército de reserva de jóvenes que puedan ir incorporando a las bandas; ya hay problema, tengo información que les cuesta reclutamiento, están usando ya medidas muy autoritarias”.

Al respecto, recordó que hace poco se detuvo a una banda conformada por “jovencitos” de 20 a 24 años de edad, de origen guatemalteco, de ahí la relevancia de este programa.

El presidente de la República estuvo acompañado por funcionarios federales y la gobernadora, en el evento denominado Programas para el Bienestar, efectuado en el plantel 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), en el marco de su tercera visita a la entidad en 2021 y a poco más de un mes de iniciado el nuevo gobierno estatal.