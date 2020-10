Preocupa que convenio para sanear al río Atoyac-Zahuapan sea con fines electorales y una simulación: activistas

Preocupadas porque el convenio para el saneamiento del río Atoyac-Zahuapan, signado entre los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, sea solo “de relumbrón” con fines electorales y una simulación de cumplimiento a la recomendación 10/2017, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) reiteraron su exigencia de incluir a toda la población de la cuenca en la elaboración y puesta en marcha del Programa Integral de Restauración.

En conferencia de prensa virtual, integrantes del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. y la Coordinadora por un Atoyac con Vida fijaron postura sobre la firma de este compromiso, de fecha 28 de septiembre pasado, entre el mandatario tlaxcalteca Marco Antonio Mena Rodríguez y su homólogo poblano Miguel Barbosa Huerta, así como titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Mayra Peña, Alejandra Ramírez y Alejandra Méndez Serrano dieron lectura al documento y destacaron que en el acto oficial esas autoridades anunciaron que con la firma de este acuerdo se da cumplimiento a la recomendación 10/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 21 de marzo de 2017.

Recordaron que estas organizaciones promovieron una queja ante la CNDH en 2011 y que fue gestionada durante seis años, para lograr una serie de encomiendas en torno a la “violación a derechos humanos a un ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo (Puebla), y en los de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla (Tlaxcala)”.

Por ello, aseveraron que aun cuando este convenio se concreta tres años después de la recomendación emitida, “es un fruto más del trabajo sin descanso de muchas personas habitantes de las comunidades de Tlaxcala en la cuenca del Alto Atoyac o Atoyac-Zahuapan”, quienes durante más de dos décadas han denunciado las afectaciones provocadas por la contaminación industrial al medio ambiente y a la salud.

Asimismo, realzaron que las y los habitantes, desde su trabajo y experiencia de vida en ese territorio, en 2017 realizaron propuestas “social y técnicamente viables” para establecer un programa integral de saneamiento y de reparación del daño cometido en su agravio, el cual ha sido asesorado por investigadores integrados desde 2003.

Sin embargo, remarcaron que pese a que en su momento las autoridades y gobiernos aceptaron dicha recomendación, “tuvieron que pasar tres años” para que decidieran organizarse y firmar un acuerdo, “lo que nos previene ante la posibilidad de que este compromiso pueda ser solo de relumbrón, estando tan cerca del periodo electoral de 2021 y pretensa usarse solo como un mecanismo más para conseguir votos”.

Precisaron que les inquieta que no se dé cumplimiento al punto que sugiere la integración y promoción de la participación de la población aledaña a la cuenca, tanto en la elaboración como en la puesta en marcha del Programa Integral de Restauración y de todas las acciones que se emprendan.

“O peor –subrayaron–, como ha pasado en otras acciones, simulando el cumplimiento de la recomendación, que se convoquen en Tlaxcala y Puebla solamente a quienes simpaticen con los gobiernos en turno, sea por razones políticas o económicas”.

Enfatizaron que también les inquieta que se trate de “una nueva manera de justificar” el gasto en “medidas parciales, no oportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales, para acciones que no sirvieron o que ni siquiera existieron”.

Además, dijeron que les preocupa que se priorice la construcción de infraestructura hidráulica, “sea adecuada o no”, y en paralelo o por encima de las necesidades de remediación de suelos y aire, y de la reparación del daño a comunidades, familias y personas afectadas.

Añadieron que les intranquiliza que el alcance de las acciones no se extienda hacia toda la cuenca del Alto Atoyac, a pesar de que la CNDH estableció que no se constriñe sólo hacia los territorios señalados en la recomendación 10/2017, y que no haya intención real de buscar recursos necesarios para elaborar y ejecutar el programa, que solo se privilegien contratos o concesiones, “como en el pasado”, o se argumente la falta de fondos, para justificar la inacción de dependencias responsables de la supervisión de procesos de producción y descargas industriales.

Una inquietud más que resaltaron es la posibilidad de atacar y responsabilizar de la situación a las comunidades y a la micro y pequeña industria, sin ofrecerles alternativas y apoyo para la conversión de sus procesos y el tratamiento de aguas residuales, “dejando en la impunidad” a medianos y grandes consorcios.

Recalcaron que antes de implementar el plan de saneamiento, es necesario revisar y actualizar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 01 y la 02, “pues se ha demostrado que son totalmente obsoletas”.

Anticiparon que estas OSC mantienen su compromiso de lucha por la justicia socioambiental de la cuenca y de que las OSC y comunidades sean incluidas en los trabajos. Además, que desde su participación en el Grupo de Coordinación Interinstitucional, denunciarán si las autoridades incurren en los mismos vicios y errores del pasado durante la definición y realización de acciones.

“De manera que si todo se hace bien, el proceso en la cuenca Alto Atoyac se convierta en un modelo de saneamiento que pueda servir de referencia para la restauración de otras regiones en el país”, como se mencionó durante la firma.

Repasaron que el GCI está integrado por la Semarnat, la Secretaría de Salud (SSa) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como el Centro “Fray Julián Garcés y la Coordinadora por Un Atoyac con Vida”, desde enero del presente año, junto con organizaciones y comunidades de otras cinco regiones del país consideradas de emergencia ambiental.

Las activistas destacaron que también estarán atentas de que en el Programa Nacional de Salud Humana Ambiental se considere el establecimiento de condiciones particulares de descarga, donde se incluyan los contaminantes que descargan las industrias, nuevos procedimientos y responsables locales y federales para la vigilancia del cumplimiento de la normatividad y la definición de sanciones vinculadas al cierre o suspensión de labores a las industrias contaminantes.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro “Fray Julián Garcés”, señaló que en este momento no hay cifras actualizadas sobre los daños a la salud humana, debido a que todavía no existe una base de datos relativa a las enfermedades que la contaminación a este río ha provocado.

Pero remarcó que esta organización y el equipo de investigadores que acompañan esta iniciativa social, han realizado diversos estudios para demostrar las afectaciones.

En tanto, la CNDH, a través de la recomendación emitida en 2017, refiere que a partir de la documentación jurídica y técnica, concluyó que las causas principales de la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, son las descargas aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento.

Asimismo, “la mala disposición y recolección de los residuos sólidos, la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada en la región; los cuerpos de agua reportan contaminantes químicos y biológicos provenientes de aguas residuales industriales y la contaminación rebasa los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en la normatividad ambiental”.

Entre otras cosas, menciona que hay presencia de altas concentraciones de plomo, cadmio y cromo en los suelos adyacentes al río, así como contaminantes orgánicos volátiles.

Subraya que el estudio sobre índices de calidad del agua de Conagua (1999-2007) señala que 54 por ciento de los cuerpos de agua de la cuenca “no es apta para ningún uso y solo 31 por ciento se puede utilizar para actividad industrial y agrícola”.

Menciona que otros análisis muestran que los niveles de plomo y arsénico son superiores a los LMP, establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y que la “Evaluación de riesgo sanitario ambiental de las zonas aledañas al río Atoyac (Conagua 2008)” indica que hay un “alto grado de peligrosidad; potencial de exposición a contaminantes, peligros por posible inhalación de vapores y aerosoles, así como por la ingesta de alimentos cosechados con agua contaminada”.

Alejandra Méndez aseveró que insistirán en que su propuesta sea tomada en cuenta, para que se realicen diagnósticos y monitoreos, programas de reforestación; un padrón actualizado de aguas nacionales, de concesionarios y de descargas, y la creación de tribunales especializados en materia ambiental. También para la asignación de recursos estatales y federales, así como para la transparencia de información, pues desde años han recurrido a solicitudes de acceso, incluso para conocer sobre el convenio reciente.