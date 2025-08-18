Contrarrestar narcocorridos y fortalecer los derechos humanos, buscan a través del proyecto “Hip hop por la paz”; propician la inclusión de personas privadas de la libertad

Para contrarrestar los narcocorridos y la música que hace apología del delito, así como para fortalecer el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, las juventudes tlaxcaltecas fueron convocadas a participar en el proyecto “Hip hop por a paz”.

La Comisión Estatal de Derechos (CEDH) y la organización civil Red Viral presentaron esta convocatoria en las instalaciones de este organismo.

Eunice Rendón, representante Red Viral, explicó que la invitación está dirigida a las juventudes y que el registro abrió hace un par de meses con dos categorías, una comunitaria y una penitenciaria, “porque para nosotros la inclusión es importante”, pues las personas privadas de la libertad (PPL) piden que no se olvide que también son parte de la sociedad.

Resaltó que esta organización trabaja en la prevención del delito y en la reinserción social, y destacó que en el caso de las PPL, sus letras de canciones reflejan una realidad “que a veces es compleja”, pero que también tienen una propuesta de construcción de paz; de ahí que recalcó que la música es una herramienta de prevención, incluso de las adicciones.

Agregó que hay un estigma en torno a este género musical, por lo que es importante eliminarlo; además, acentuó que esta convocatoria tiene como propósito contrarrestar los narcocorridos y la música que hace apología del delito, así como demostrar que en los centros penitenciarios y barrios “hay gente talentosa y propositiva”.

Citó que la fecha límite para enviar canciones con video, es el día 1 de octubre de 2025. Añadió que el 21 de septiembre se realizará la Marcha por la Paz simultáneamente en todo el país; que a finales de noviembre se llevará a cabo un concierto magno en la Ciudad de México y que se busca que los ganadores de este concurso canten en el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas.

Por su parte, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, subrayó que este proyecto busca contribuir a fortalecer el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos en el estado.

Mencionó que la promoción y defensa de los derechos humanos, no se limita a la denuncia de violaciones, sino también a la construcción de oportunidades que fortalezcan la dignidad, la libertad de expresión y la reinserción social.

Dijo que este proyecto nacional, al que la CEDH se suma, es ejemplo de cómo el arte puede convertirse en una vía para garantizar estos derechos y generar entornos constructores de paz.

Reconoció que desde los centros penitenciarios hay participantes y que las letras y composiciones creadas por personas privadas de la libertad en el estado, reflejan la resiliencia y anhelo de transformación.

Asimismo, anotó que a este proyecto también se han sumado artistas locales, como Prania Esponda; el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) y la Secretaría de Salud (Sesa), a través de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, a fin de trabajar en la prevención.