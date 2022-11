Contradictorio el presupuesto 2023; gobierno quiere aumentar 337 mdp a salarios de burocracia: PAN

El proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año genera muchas dudas, pues está plagado de contradicciones, ya que mientras aplica recortes a ejes como el de bienestar, pretende aumentar en 337 millones 287 mil 482 pesos el capítulo 1000 de salarios, prestaciones y gratificaciones de la burocracia al servicio del Ejecutivo, lo cual va en contra de la austeridad que pregonan, advirtió la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez.

Abundó que de un análisis somero de la iniciativa que el Ejecutivo estatal remitió a los diputados locales, “encontramos un doble discurso, no vemos por ningún lado la austeridad republicana en el gobierno que enarbola el no robar, no mentir y no traicionar, cuando vemos que no hay dinero para los campesinos que mendigan 50 millones para el seguro por siniestros en el campo, tampoco no hay obras para los municipios y sí mucho dinero para la burocracia”.

Detalló que al comparar el decreto de presupuesto para este año y la iniciativa de gasto previsto para 2023, se prevé un incremento de 337 millones 287 mil 482 pesos en el capítulo de servicios personales, ya que proyectan gastar 3 mil 247 millones 459 mil 482 pesos en salarios y prestaciones de la burocracia, cifra que es mucho mayor a los 2 mil 910 millones 172 mil pesos que le fueron etiquetados para el 2022.

Además, la presidenta estatal del PAN refirió que pese al discurso de que este gobierno buscará el bienestar para todos, existe una diferencia de 2 mil 333 millones 25 mil 94.80 pesos entre lo que le fue etiquetado para el eje rector, denominado Bienestar para todos, ya que de los 13 mil 813 millones 373 mil 232 pesos etiquetados para este año, para el próximo quiere gastar 11 mil 480 millones 348, 137 pesos, cifra que representa una disminución del 16.8 por ciento.

En cambio, lamentó que, al apartado de desarrollo económico y medio ambiente, la administración estatal prevén asignar 3 mil 332 millones 945 mil 564.73 pesos, que son 2 mil 541 millones 461 mil 973 pesos más que los 791 millones 483 mil 591 pesos asignados para este año.

“Desconocemos qué proyectos en medio ambiente se realizarán con esos recursos, que en los hechos representan un aumento en 321 por ciento más a lo ejercido en ese eje rector durante este año. En suma, no cuadran las cifras con las líneas dictadas en el Plan Estatal de Desarrollo, vemos muchas ocurrencias”.

Ante tal situación, la lideresa estatal del albiazul hizo un llamado a los integrantes de la LXIV Legislatura local a revisar cada uno de los recursos con el propósito que los cerca de 2 mil 600 millones de pesos de más que tendrá el gasto de Tlaxcala, “se vean reflejados en acciones y programas de beneficio social, y no en partidas que solo buscan la ganancia electoral con miras a los comicios del año 2024”.