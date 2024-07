Contra los militares no

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó hace unos días su primer informe de investigación a las madres y padres de los 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, los cuales se encuentran desaparecidos desde hace casi ya una década.

Este primer informe que el Ejecutivo entrega como responsable de la investigación, podría antojarse como una continuidad, un avance sustantivo en el proceso investigativo, pero no, parece más un escrito de exculpación sexenal, aunque contradictoriamente, el presidente sostuvo que su informe final será una: “irrefutable y auténtica verdad de los hechos”. [sic]

El escrito comienza señalando cuántas personas han sido juzgadas por su involucramiento en la desaparición de los normalistas y cuántas están recluidas por su participación directa e indirecta en los acontecimientos, incluidos militares de diversos rangos, pero, inmediatamente, el Ejecutivo aclara que a estos miembros castrenses no se les ha podido aún fincar una responsabilidad jurídica en los acontecimientos.

Seguidamente conmina a cuestionar e investigar a los abogados, representantes y asesores, tanto nacionales como internacionales, de las madres y padres, así como sus acompañantes y asesores, algunos de los cuales –según el mandatario– han mantenido un vínculo directo con autoridades norteamericanas, las cuales se han empeñado durante todo el sexenio en dañar la imagen del Ejército mexicano y, por ende, de su gobierno. El ejemplo de agravio a sus instituciones y sus cuerpos castrenses desde el extranjero que presentó el presidente fue el del general Salvador Cienfuegos.

Paralelamente, el Ejecutivo señaló que algunas de estas personas que acompañan a los padres y madres mantienen también vínculos estrechos con sujetos que son antagónicos a él y a su gestión, personas a las que se refirió como: “conservadores”, “falsarios”, “pequeñoburgueses”, “aspiracionistas, adoradores del dinero y defensores de la oligarquía”.

La perorata como afición histórica del mandatario no podía faltar, al rememorar el trágico sexenio del expresidente Felipe Calderón, particularmente la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Plan Mérida, la intromisión de armas a México, la violencia predatoria desatada entre cárteles y el gobierno mexicano, así como el turbio y penoso papel de Genaro García Luna y su enjuiciamiento en los tribunales de Estados Unidos.

Todo ello le sirve para señalar que durante su gobierno la situación ha cambiado, la estrategia ha cambiado y los representantes gubernamentales, así como las instituciones también han cambiado, más las fuerzas castrenses, a tal grado que éstas han colaborado con los procesos de investigación para el caso Ayotzinapa, transparentando su información, abriendo archivos, aceptando que las madres y padres de los jóvenes de la Normal Rural, así como sus abogados, acompañantes e investigadores, pudieran entrar sin restricción a los cuarteles para observar, buscar y cuestionar a las autoridades militares.

Acto seguido, el presidente tímidamente desmintió algunas de las versiones de los informes entregados por el equipo experto de investigación independiente en los que señalaban primero la vinculación de mandos militares con el crimen organizado, el presidente sostiene que dichos vínculos pudieron existir, pero fueron entre algún agente militar y el crimen, es decir, un sujeto no representa a toda la institución castrense. Esos militares han sido juzgados, sostiene el presidente. Posteriormente, el Ejecutivo desmiente la presencia militar en las cámaras del C4 de Iguala, así como el despliegue de militares vestidos de civil llamados Órganos de Búsqueda de Información en la zona de Iguala la tarde–noche del 26 de septiembre de 2014. Niega también la movilización de camionetas militares esa noche, las cuales supuestamente buscaron en las barandillas a los estudiantes. Aunque no menciona para nada de la presencia militar en la Clínica Cristina, cuyas evidencias son irrefutables.

Paradójicamente, escribió: “los militares no actuaron para evitar abusos de autoridad y para salvar la vida de los jóvenes” [sic]… “Esta institución –la castrense– no pudo haber participado en la infamia cometida contra los jóvenes” … “No hay pruebas convincentes de la participación directa de los militares en este crimen”. “Estos datos y muchos más han sido utilizados tanto por la DEA y por la pseudoperiodista Anabel Hernández para dañar al ejército y, sobre todo para dañar mi reputación”.

Como una evidencia del cambio y la profunda renovación moral de las fuerzas armadas, el presidente presenta una gráfica en la que muestra cómo, desde el año 2018, la letalidad de las fuerzas armadas ha descendido exponencialmente, a diferencia de los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto.

En este apartado, se vuelve paradigmática la cita que el presidente hace del general Felipe Ángeles: “la política no es un fin, la revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado, excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida”. A todas luces queda expuesto, él y sus fuerzas armadas defienden la vida, no la merman, no la arrebatan, la fomentan.

Lamentablemente, el primer informe que el Ejecutivo entrega a las madres y padres de los normalistas desaparecidos semeja más que resultados de un proceso de investigación un escrito de exculpación sexenal, un lavado de manos y una penosa defensa férrea a sus fuerzas armadas. Sin duda, parece que su “irrefutable y auténtica verdad de los hechos” terminará siendo un folleto en el que el guion principal ha quedado develado: “contra los militares no”.

[email protected]