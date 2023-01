Continúan operativos de la CEPC durante Día de Reyes

Con el objetivo de celebrar un Día de Reyes sin accidentes, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizará operativo especial de revisión y supervisión en los diferentes centros comerciales y mercados de la entidad, para evitar alguna incidencia.

Al concluir las fechas decembrinas el manejo de pirotecnia y los riegos disminuyen, sin embargo, la CEPC no descartó que se continúe con estas prácticas por lo que en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Cruz Roja Mexicana, estarán al pendiente de los ayudantes de los Reyes Magos para que realicen sus compras sin complicaciones.

La dependencia estatal recomendó, que el aporte a la cultura de la prevención se debe realizar en los infantes que recibirán algún presente, por lo que emitió una serie de sugerencias para evitar accidentes con juguetes, ya que estos pueden ocurrir en cualquier momento, además, “es necesario que los padres de familia supervisen a sus hijos”, señaló.

Entre las recomendaciones que emite la dependencia son: que los juguetes estén acordes a su edad y favorezcan su lenguaje y creatividad; que no estén rotos o tengan puntas filosas; no adquirir accesorios de carácter bélico con el fin de evitar conductas agresivas; en el caso de las bicicletas, patines o patinetas, se debe de contar con el equipo adecuado de protección; no comprar juguetes con piezas pequeñas, ya que podrían ocasionar asfixia; verificar que sean fáciles de limpiar y resistentes ante caídas.

En tanto, el coordinador estatal, Juvencio Nieto Galicia detalló, que se debe estar al pendiente de cualquier situación de riesgo, para evitar complicaciones o accidentes.

“Hay que tener cuidado a la hora de comprar, estar atentos a cualquier imprevisto y tomar prevenciones; por ejemplo, traer resguardado el dinero, no distraerse con el celular y si lleva algún niño, por ningún motivo perderlo de vista; lo mejor es no llevarlos y siempre ir acompañados de otra persona”, subrayó.

La CEPC solicitó a la población tlaxcalteca, permanecer atentos a los niños y en caso de tener una emergencia llamar al número telefónico 911 para su atención, de esta forma la dependencia reafirma su compromiso ante la sociedad y con la cultura de la prevención.