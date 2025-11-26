Continúan bloqueos de campesinos en tres puntos del estado; no descartan promover amparo si se aprueba reforma a Ley de Aguas Nacionales

Productores agrícolas tlaxcaltecas han mantenido por tercer día consecutivo el paro nacional por tiempo indefinido, con bloqueos intermitentes en la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa y Calpulalpan, así como en la autopista de cobro Arco Norte, en el tramo Calpulalpan–Sanctórum.

Simultáneamente a estas manifestaciones, al mediodía de este miércoles algunos productores se trasladaron a Zacatepec, Puebla, a fin de reunirse con sus pares de aquella entidad para discutir el tema de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por considerar que esta podría afectar al sector primario del país.

En tanto, la mañana de este miércoles, campesinos determinaron abrir la carretera federal Tlaxco–Apizaco y retirarse de ese lugar, sin que hasta el momento haya certeza de que sea definitivo.

Mientras tanto, en el resto de puntos carreteros continúa la protesta iniciada desde el pasado lunes 24 de noviembre, como parte del paro en defensa del campo, el agua y la seguridad, pues en este movimiento también participan miembros de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac).

Los productores mantendrán su manifestación hasta en tanto no haya una respuesta favorable por parte del gobierno federal a su pliego petitorio. Sin embargo, hay momentos en los que abren el paso por una hora para que circulen vehículos que han formado largas filas, pero vuelven a bloquear.

Entre las demandas expuestas a la Secretaría de Agricultura (Agricultura) destacan la dignificación del campo, la no discriminación, precios justos a granos básicos como maíz, trigo, frijol y arroz, y una banca de desarrollo para este sector.

También, la revisión a la Ley de Aguas Nacionales y la renegociación o regulación de las importaciones o la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) con relación a los granos básicos para que, incluso, salgan de este acuerdo.

En torno a este tema, Antonio Martínez Velázquez, vocero del gobierno estatal, reafirmó que por parte del gobierno federal y estatal existe disposición para atender y resolver las peticiones de campesinos, a través de las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (SG).

A la par de esta movilización, agricultores de Tlaxcala y Puebla se congregaron en el municipio de Zacatepec para analizar y exponer “los puntos negativos de la nueva reforma a la Ley de Aguas Nacionales”.

En ese encuentro, señalaron que los “quieren echar a pelear porque (las autoridades) dicen que los agricultores no queremos darle agua a las comunidades”, de ahí que plantearon que en caso de avanzar esta iniciativa para modificar este marco legal sin ser escuchados, podrían crear una asociación civil.

“Uno de los escenarios es que se apruebe esta ley, ¿qué vamos a hacer si es así?, hay que proponer ampararnos” contra lo que se establezca y pudiera tener un impacto negativo en el campo, propusieron.

Por otra parte, en cuanto al bloqueo de la autopista Puebla–Tlaxcala con llantas y maquinaria incendiadas, a la altura de Zacatelco, ya fue liberada, por parte de integrantes de sindicatos que se manifestaron de esta manera para pedir participación en la obra de ampliación de esta vía.