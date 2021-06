Continúa Servicios Públicos la limpieza en calles de la capital

Personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento de Tlaxcala continúa con la limpieza de calles y avenidas por la acumulación de basura que arrastró la lluvia y granizada registrada durante la tarde del miércoles 9 de junio en la capital.

El ayuntamiento, al igual que el gobierno del estado, dio algunas sugerencias preventivas como no tirar desperdicios, escombros en ríos, evitar derramar sustancias agresivas al drenaje, no arrojar basura en los espacios públicos, así como barrer constantemente las calles. Todas estas recomendaciones son para que el agua fluya en las coladeras de manera continua y los objetos sólidos no se queden impidiendo la fluidez de la misma.

La alcaldesa Mildred Vergara Zavala invita a las familias del municipio a no tirar basura, debido a que esta práctica provoca el colapso de los sistemas de alcantarillado y genera inundaciones.

La Comuna capitalina ratifica su compromiso con la ciudadanía para ofrecerles una ciudad más limpia y ordenada, donde la participación de los capitalinos es primordial para conservar en buen estado las calles.