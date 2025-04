Continúa la fiesta deportiva del Macro Regional de Atletismo

En el segundo día de la competencia macro regional, que tiene como sede la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, continúa la cosecha de clasificados que representarán a la entidad en la Olimpiada Nacional, que también se realizará en el estado en el próximo mes de junio, con la participación de los mejores atletas del país.

En la prueba femenil de los 2 mil metros carrera sub 16, la tlaxcalteca Evangeline Sánchez, obtuvo la gloria del primer lugar y, por ende, representará a Tlaxcala en esta prueba en la Olimpiada Nacional Conade 2025, al desplazar al segundo y tercer lugar a las competidoras Aishling Pérez, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a Angelina Bocanegra, del estado de Hidalgo.

Además, también participaron las y los atletas, Vanesa Flores, quien obtuvo el sexto lugar en la prueba femenil de los 2 mil metros carrera, en categoría sub 16; en la prueba femenil de los 200 metros planos, sub 18, Yaretzi Candia y Marian Conde obtuvieron los puestos 13 y 14. En los mil 500 metros carrera, femenil, Liliana Nieves Quiroz quedó en el tercer puesto, después de las representantes veracruzanas en esta prueba.

En la rama varonil, de la prueba preliminar de los 150 metros planos sub 16, el atleta Dante Huerta obtuvo el octavo lugar, mientras que Edgar Pérez se quedó en el puesto 14 de la competencia; para la final de la misma prueba, Dante Huerta logró posicionarse en el sexto lugar. En los 2 mil metros carrera, sub 16, Axel Mateo se colocó en el lugar número nueve, mientras que Gerardo Ávila obtuvo el lugar 18.

En pruebas de campo, como salto de longitud, Caleb Rojas quedó en décimo lugar, al dar una distancia en salto de 4.92 metros; en lanzamiento de disco de un kilogramo, categoría sub 16, Alejandro Moreno obtuvo el séptimo lugar, mientras que Emiliano Ortega se posicionó en el lugar número 10; en la prueba de pista de los 200 metros planos, sub 18, Axel Aguirre, quedó en el lugar 14; mientras que Yandel Huerta, logró la tercera posición de la prueba de los mil 500 metros, en categoría sub 18; de la misma prueba, Fernando Sánchez y Sebastián Rojas, se colocaron en novena y décima posición, respectivamente.

En salto de longitud, varonil sub 18, los representantes de Tlaxcala, Leonardo Sánchez y Diego Salazar, obtuvieron en lugar 13 y 14, respectivamente; mientras que Diego Vázquez logró la posición número cinco en la prueba de lanzamiento de disco de 1.5 kilogramos, varonil, categoría sub 18; en la prueba de pista, marcha de 10 mil metros, sub 18, Ian Pérez obtuvo el primer lugar y en relevo de 4×400 metros, sub 18, el equipo tlaxcalteca conformado por Fernando Sánchez, Alejandro Juárez, Hefzi Gispert y Wendy Paola, quedaron en tercera posición.

Mañana continuará la competencia macro regional, en donde las y los atletas tlaxcaltecas buscarán su boleto para conformar la delegación tlaxcalteca que representará a Tlaxcala en la justa nacional más grande del deporte amateur en el país.