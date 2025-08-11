Continúa Comisión de Finanzas con análisis y dictaminación de cuentas públicas de 2024

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores, continúa con el análisis de los informes individuales de las cuentas públicas de los entes fiscalizables remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), conforme a lo establecido en la agenda legislativa, para su discusión y dictaminación correspondiente.

En sesión celebrada en el Salón Rojo del Congreso, las diputadas y diputados integrantes de la comisión dictaminaron las cuentas públicas de 15 municipios, correspondientes a los periodos comprendidos del 1 de julio al 30 de agosto de 2024, del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024 y, en un caso particular, del 1 de julio al 8 de agosto de 2024, evaluando el manejo de los recursos públicos por parte de alcaldes salientes y en funciones.

La dictaminación se realizó con apego a las bases establecidas para las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024, en las que se redujo el porcentaje del probable daño patrimonial, priorizando la prevención del manejo discrecional de los recursos públicos y el consecuente quebranto a las arcas municipales.

Los dictámenes correspondientes continuarán con el trámite legislativo para que, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, sean sometidos a consideración del pleno.