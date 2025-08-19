Continúa ayuntamiento con acciones para apoyar a familias afectadas por la fuerte lluvia del domingo

Tras la intensa lluvia registrada el pasado domingo, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García giró instrucciones para mantener recorridos permanentes en las comunidades y delegaciones, a fin de atender de manera prioritaria los reportes ciudadanos.

De esta manera, las brigadas del ayuntamiento auxiliaron a familias cuyas viviendas resultaron con afectaciones, algunas de ellas habitadas por personas con discapacidad o de la tercera edad, a quienes se apoyó con el retiro de lodo y en el rescate de sus pertenencias.

Además, personal de Protección Civil, Obras Públicas y Servicios Municipales atendió algunos hundimientos en calles con adoquín, con el fin de restablecer la seguridad y movilidad en las zonas más vulnerables.

En paralelo, continuaron los trabajos de desazolve de vialidades, limpieza de calles y retiro de ramas, así como la colocación de rejillas y registros que habían salido de su lugar.

También se hizo una evaluación de daños estructurales, como en el parque hundido de Loma Bonita, donde un árbol colapsó sobre la barda, y en diferentes calles donde el adoquín o el asfalto presentaron hundimientos.

De esta manera, el gobierno municipal, encabezado por Alfonso Sánchez García, mantiene la atención permanente e inmediata a emergencias y a la reparación integral de los espacios afectados.