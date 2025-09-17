Contar con aire limpio en Tlaxcala, es el eje del Proaire 2025–2034: gobierno estatal

Al encabezar el inicio de los trabajos para la elaboración del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Tlaxcala (ProAire) 2025–2034, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que la protección a la salud de las y los tlaxcaltecas será el eje principal de esta estrategia ambiental, la cual calificó como una ruta de compromisos y acciones cumplidas.

“Con esta ruta del ProAire reforzaremos las acciones en materia ambiental. Tlaxcala ya lleva un trabajo avanzado, pero debemos redoblar esfuerzos para tener resultados concretos y convertirnos en ejemplo nacional en el cuidado del aire”, afirmó la mandataria.

Cuéllar Cisneros destacó que garantizar el derecho a un medio ambiente sano es un compromiso de su gobierno, lo que implica también impulsar cambios de hábitos en la ciudadanía, la industria y el transporte.

La gobernadora recordó que se ofrecen incentivos para renovar unidades del transporte público y reducir emisiones contaminantes, al tiempo que mencionó que el éxito del ProAire dependerá de la participación constante de la sociedad y de todas las dependencias, pues las medidas de prevención, control de emisiones y monitoreo tienen un impacto directo en la salud de la población.

“Lo más importante es proteger a los ciudadanos. Este programa no solo busca reducir la contaminación, sino también sembrar juntos la semilla de un Tlaxcala que respira prosperidad compartida”, afirmó la gobernadora.

La directora de Prevención y Control de la Contaminación Urbana de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), Gloria Julissa Calva Cruz, destacó que el gobierno de México ha respaldado a Tlaxcala con equipamiento especializado, estaciones automáticas de medición y un centro de control de la red estatal de monitoreo.

“Con el apoyo del fideicomiso 1490, del Fondo Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Tlaxcala cuenta hoy con información en tiempo real sobre la calidad del aire, y está en mejores condiciones para enfrentar los retos ambientales”, señaló.

Por su parte, Daniela Paola Ramos González, directora de Gestión de la Calidad del Aire y Energías Limpias de la Semarnat, reconoció el compromiso del estado y subrayó que el ProAire debe ser un instrumento vivo, con resultados tangibles que reduzcan emisiones y mejoren la calidad de vida.

“La actualización del plan es una oportunidad para articular logros previos con las necesidades actuales de Tlaxcala”, dijo.

El secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado aseguró que el ProAire 2025–2034 será único a nivel nacional, al incorporar metodologías de monitoreo innovadoras con un eje central: garantizar la salud pública.

Actualmente, la entidad cuenta con cuatro estaciones de medición, dos de ellas enfocadas en contaminantes criterio como dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas PM10 y PM2.5, mientras que las otras dos se concentran en partículas PM2.5.

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses advirtió que la contaminación del aire en la zona conurbada de Tlaxcala –donde vive el 65 por ciento de la población– está vinculada con un incremento de asma, bronquitis y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), así como irritaciones oculares y de piel.

Detalló que los contaminantes finos PM2.5 y PM10, generados principalmente por los 700 mil vehículos que circulan diariamente, provocan efectos a corto plazo como cefaleas, irritación de garganta y bronquitis agudas; y a largo plazo, enfermedades cardiovasculares, hepáticas y cerebrovasculares, además de complicaciones durante el embarazo como bajo peso al nacer.

Con el ProAire 2025–2034, Tlaxcala busca no solo reducir contaminantes, sino también prevenir el incremento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, garantizando a la población el derecho a respirar un aire limpio.