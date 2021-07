Contabiliza INE Tlaxcala 75 solicitudes de observación de la Consulta Popular

Hasta este 13 de julio, un total de 75 solicitudes de acreditación como Observadores de la Consulta Popular a desarrollarse el próximo 1 de agosto han sido recibidas por las juntas Local y distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala.

A dos días –15 de julio– de que concluya el plazo que marca la convocatoria para el registro de aspirantes y de acuerdo con el último corte de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva de la entidad, 35 hombres y 40 mujeres presentaron su petición, de las cuales todas fueron validadas y dos declinaron su intención.

Del número restante, 12 ciudadanas y ciudadanos han recibido capacitación y seis ya cuentan con la acreditación para observar los trabajos de preparación de este ejercicio democrático y, el 1 de agosto, la jornada de recepción de opiniones.

- Anuncio -

En la antesala del cierre del registro, la Junta Local Ejecutiva hace un llamado a las y los ciudadanos tlaxcaltecas e incluso a quienes no vivan o sean oriundos de la entidad, a participar como Observadores Electorales, ya que este es un ejercicio inédito a nivel federal y ofrece un nuevo espacio de participación ciudadana.

Como requisitos legales y documentales, las y los interesados deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no haber sido designados/as para integrar las mesas receptoras de Consulta Popular y tomar el curso de capacitación, preparación o información que impartan el instituto o las propias organizaciones a las que pertenezcan los y las observadoras.

Además, deberán presentar solicitud de acreditación en el formato correspondiente, dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante, copia de la credencial para votar y solicitud de ratificación para la ciudadanía acreditada como Observadora/or Electoral en el Proceso Electoral 2020–2021.

El registro de las solicitudes puede hacerse en el portal público: https://observadorescp.ine.mx/ o en cualquiera de las juntas Local o distritales del INE, ubicadas en Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco. Pueden conocer más al respecto, ingresando a la página del INE: www.ine.mx; en las redes sociales de Facebook: INE Tlaxcala o de Twitter: @INE_Tlaxcala

- Anuncio -

El instituto informa que aquellas personas que obtengan la acreditación podrán observar los actos de preparación y desarrollo de la Consulta Popular, así como los que se lleven a cabo durante la jornada de ésta y las sesiones de los órganos electorales del INE; podrán presentarse el día de la Jornada de la Consulta Popular en una o varias mesas receptoras, independientemente del domicilio registrado en la credencial para votar.

Empero, entre otras obligaciones, las y los Observadores Electorales tienen las de no sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales; no declarar tendencias sobre las opiniones de la Consulta Popular; no externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos; no declarar el triunfo de cualquiera de las repuestas posibles a la Consulta Popular y no portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas de la Consulta Popular.

Es de recordarse que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondió aprobar la pregunta que será consultada el próximo 1 de agosto, al Congreso de la Unión emitir la convocatoria del ejercicio y toca al INE organizar la Consulta Popular.