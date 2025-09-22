Construirá Federación nueva unidad médica del Issste en Tlaxcala, afirma Batres; ofrece cubrir 100% de abasto de medicamentos en esta semana

En Tlaxcala se construirá una nueva unidad médica familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con una adaptación a la dinámica epidemiológica y demográfica de la derechohabiencia, confirmó el director general, Martí Batres Guadarrama; en tanto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que el estado donará el terreno.

La tarde de este domingo, Batres Guadarrama y Cuéllar Cisneros entregaron a derechohabientes jubilados la credencial de vigencia permanente, a fin de que reciban atención de manera ininterrumpida sin necesidad de renovarla cada dos años.

En su visita a la entidad, Martí Batres escuchó el informe de trabajo de Ingrid Espinoza,

secretaria técnica del Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) de la Clínica Médica Familiar del Issste de Tizatlán, municipio de Tlaxcala (sede del evento), y afirmó que en 2026 la Federación le asignará nuevamente un monto de un millón 100 mil pesos del programa La Clínica es Nuestra, a través del cual son atendidos cerca de 97 mil 500 derechohabientes.

Entre otras cosas, destacó que una medida más que el Issste impulsa es la de trabajar el abastecimiento de medicamentos, “que es un tema muy importante”, por lo lo que se han echado a andar diversas estrategias, como las compras consolidadas y, en dado caso, locales.

Acentuó que este tema “es sustantivo” y en la farmacia de esta clínica ubicada en Tizatlán le informaron que faltan tres claves: complejo B, sitagliptina con metformina y litio, las cuales serán cubiertas en esta semana, para “presumir que tiene el 100 por ciento”.

Comentó que en materia de infraestructura el Issste debe crecer porque durante años aumentó la derechohabiencia en una proporción mucho mayor y el número de médicos “se fue haciendo menor”, al igual que la capacidad instalada de las clínicas, unidades y hospitales.

Abundó que una parte muy importante de la derechohabiencia de esta institución está conformada por jubilados y adultos mayores, “lo que ha acrecentado nuestras necesidades”. Por tanto, ofreció apoyar al primer nivel de atención y las citas, como una de las principales peticiones.

En este sentido, acentuó que Tlaxcala también requiere el apoyo de la Dirección General y anotó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros está interesada en la ampliación de la capacidad del Issste en el estado, “entonces ya nos pondremos de acuerdo, nos va a ayudar con el suelo, para hacer una unidad médica” en este sexenio, con una adaptación a la dinámica epidemiológica y demográfica de la derechohabiencia, pues 40 por ciento es mayor a 60 años de edad, por lo que hay diversos retos en salud por problemas de diabetes, hipertensión, próstata y otros.

Pero remarcó que en este momento “estamos pasando por las peores epidemias que tenemos, que es la diabetes, ya que el número de personas con este mal se ha multiplicado, pues en 1988 había dos millones de personas con esta enfermedad detectada y en 2025 son 18.5 millones, lo cual “es muy preocupante”, de ahí que recomendó mejorar la alimentación.

A su vez, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros resaltó las “buenas noticias” que dio a conocer el director general del Issste y la importancia del crecimiento de este instituto en el estado.

“Por mi parte el terreno (para la clínica) ya está y no me daría más gusto que eso pronto fuera una realidad”, recalcó. Asimismo, agradeció que en este tiempo crecieron 25 plazas de nueva creación y la realización de 32 movimientos que dio como resultado 57 plazas nuevas, lo que “está ayudando muchísimo a que haya más consultas”, pues le informaron anteriormente a las “seis de la mañana que empezaba a llegar la gente, eran las 11 de la mañana” y todavía estaba en lista de espera, porque había muy poco personal, pero ahora a las 8:30 horas “prácticamente habrá 10 personas”.

“Hace un momento había una petición de mejorar algunos horarios y con eso todavía mejorar aún más, así que todos esos cambios, toda esa voluntad que hoy Martí ha puesto en Tlaxcala, va a ser que sigamos atendiendo más y más”, expresó.

Cuéllar Cisneros puso a disposición del Issste nuevos servicios de salud que el estado ha implementado, así como la infraestructura hospitalaria, entre ellas, las clínicas de Hemodiálisis y de Hemodinamia, a efecto de trabajar en equipo. Reiteró que la salud “es primero, lo que más nos interesa en Tlaxcala”.