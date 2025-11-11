Construir el futuro de Tlaxcala requiere planeación, sustentabilidad y trabajo conjunto: Alfonso Sánchez

“Desde el ayuntamiento de Tlaxcala reiteramos nuestra disposición de seguir sumando esfuerzos con el gobierno del estado y con el sector productivo, para continuar impulsando proyectos que fortalezcan la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo ordenado de nuestra capital y de todo Tlaxcala”, aseveró el presidente municipal, Alfonso Sánchez García, al participar en la entrega del Banco de Proyectos CMIC 2025–2050.

El alcalde acompañó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante este acto encabezado por Pedro Enrique Guarneros Ortiz, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Tlaxcala, donde se presentó una hoja de ruta que orientará el crecimiento ordenado, sostenible e incluyente del estado en los próximos 25 años.

Ahí, Alfonso Sánchez reconoció en este ejercicio un modelo de planeación responsable y con visión de futuro, al tiempo que celebró la colaboración institucional entre el gobierno estatal y el sector empresarial.

“La CMIC ha sido durante décadas un termómetro de la economía y un aliado estratégico del progreso nacional. Su capacidad técnica, su compromiso social y su impulso constante a la innovación reflejan la fortaleza de un sector que construye mucho más que obras: construye confianza, oportunidades y futuro”, afirmó.

Durante el evento, el presidente de la CMIC explicó que el Banco de Proyectos reúne propuestas estratégicas elaboradas con criterios de rentabilidad social, sostenibilidad ambiental y beneficio territorial, integradas mediante un proceso técnico, participativo y de evaluación económica que busca reducir brechas, promover la movilidad limpia, fortalecer la digitalización y consolidar la cohesión social.

En su intervención, Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que revisará con atención los proyectos presentados, reconociendo la importancia de contar con instrumentos de planeación a largo plazo que consoliden el crecimiento del estado.

Mientras que, Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, señaló que el Banco de Proyectos CMIC 2025–2050 busca contribuir al fortalecimiento del estado y reconoció el valor de un gobierno que escucha, que fomenta la participación y que confía en las empresas locales para impulsar el desarrollo regional.

En el evento también estuvieron presentes Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico; David Guerrero Tapia, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda; Eduardo Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura de Tlaxcala y Diana Vences Pineda, presidenta del Comité de Damas CMIC Tlaxcala.