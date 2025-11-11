Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Construir el futuro de Tlaxcala requiere planeación, sustentabilidad y trabajo conjunto: Alfonso Sánchez

La Redacción

“Desde el ayuntamiento de Tlaxcala reiteramos nuestra disposición de seguir sumando esfuerzos con el gobierno del estado y con el sector productivo, para continuar impulsando proyectos que fortalezcan la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo ordenado de nuestra capital y de todo Tlaxcala”, aseveró el presidente municipal, Alfonso Sánchez García, al participar en la entrega del Banco de Proyectos CMIC 2025–2050.

- Anuncio -

El alcalde acompañó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante este acto encabezado por Pedro Enrique Guarneros Ortiz, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Tlaxcala, donde se presentó una hoja de ruta que orientará el crecimiento ordenado, sostenible e incluyente del estado en los próximos 25 años.

Ahí, Alfonso Sánchez reconoció en este ejercicio un modelo de planeación responsable y con visión de futuro, al tiempo que celebró la colaboración institucional entre el gobierno estatal y el sector empresarial.

“La CMIC ha sido durante décadas un termómetro de la economía y un aliado estratégico del progreso nacional. Su capacidad técnica, su compromiso social y su impulso constante a la innovación reflejan la fortaleza de un sector que construye mucho más que obras: construye confianza, oportunidades y futuro”, afirmó.

- Advertisement -

Durante el evento, el presidente de la CMIC explicó que el Banco de Proyectos reúne propuestas estratégicas elaboradas con criterios de rentabilidad social, sostenibilidad ambiental y beneficio territorial, integradas mediante un proceso técnico, participativo y de evaluación económica que busca reducir brechas, promover la movilidad limpia, fortalecer la digitalización y consolidar la cohesión social.

En su intervención, Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que revisará con atención los proyectos presentados, reconociendo la importancia de contar con instrumentos de planeación a largo plazo que consoliden el crecimiento del estado.

Mientras que, Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, señaló que el Banco de Proyectos CMIC 2025–2050 busca contribuir al fortalecimiento del estado y reconoció el valor de un gobierno que escucha, que fomenta la participación y que confía en las empresas locales para impulsar el desarrollo regional.

- Advertisement -

En el evento también estuvieron presentes Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico; David Guerrero Tapia, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda; Eduardo Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura de Tlaxcala y Diana Vences Pineda, presidenta del Comité de Damas CMIC Tlaxcala.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ministro ruso acusa a EU de usar el combate al narcotráfico como pretexto para atacar a Venezuela

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró este martes el rechazo de su país a las acciones que...

Se invertirán 20 mdp en personal de la nueva Unidad Antiextorsión: Sesesp; no hay casos confirmados de amenazas contra alcaldes, afirma

Guadalupe de La Luz Degante -
La nueva Unidad Antiextorsión iniciará operaciones el 1 de enero de 2026, por lo que se invertirán 20 millones de pesos en personal y...

Localizan restos faltantes del cuerpo de Irma Perches en Tilapa; la FGE aún no define una línea de investigación

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó esta mañana que durante la tarde del lunes fueron localizados más restos humanos pertenecientes a Irma Daniela...

Más noticias

Ministro ruso acusa a EU de usar el combate al narcotráfico como pretexto para atacar a Venezuela

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró este martes el rechazo de su país a las acciones que...

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno de Sheinbaum: SNSP

La Jornada -
Ciudad de México. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025