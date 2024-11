Construcción de nuevos espacios, garantiza una educación de calidad: Lorena Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró tres aulas en la Secundaria Técnica número 55 “IV Señorío”, de la comunidad de Acuitlapilco, obras que garantizan una educación de calidad en la entidad.

Ante estudiantes y personal docente, se comprometió a generar los recursos necesarios que permitan la construcción de la techumbre en la institución, porque “ser maestra, ser directora, es lo más bello que me ha podido pasar, porque puedes conocer muy de cerca todo lo que podemos hacer en una escuela, que es mucho. Cambiar la vida de las personas, de ustedes. Imagínense qué responsabilidad para sus maestros, para los directores y para nosotros como autoridades”.

Cuéllar Cisneros dijo: “Me interesa mucho que cuando ustedes salgan tengan otras opciones para poder estudiar, que no se le cierre el camino, que no tengan la preocupación sus padres que por no tener dinero no van a ir a una universidad. Cuando yo me vaya, van a tener cerca de 10 nuevos espacios para estudiar de manera gratuita”.

Adelantó que otros beneficios para los estudiantes del estado serán las becas para los alumnos de secundarias de instituciones públicas, a través del programa que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En su oportunidad, el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández comentó que, gracias al apoyo de la gobernadora, se realiza un esfuerzo enorme que ha permitido la rehabilitación de 5 mil aulas de mil 100 escuelas de educación básica.

Además, se trabaja en el equipamiento y otras estrategias para que, a partir del 29 de marzo del próximo año, en ninguna escuela pública y privada exista venta de comida chatarra, como parte del programa que impulsa el gobierno federal, pero que inició en la entidad, a través del Modelo Educativo Tlaxcalteca.

En su intervención, Cutberto Cano Coyotl, director general del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Educativa (ITIFE), detalló que la obra se realizó con recursos estatales, las cuales, además de cumplir con los estándares de calidad, representan una oportunidad para los jóvenes estudiantes de acceder a un mejor futuro, con espacios dignos para su formación académica.

En tanto, el director de la institución, Diego Álvarez Díaz destacó que la construcción de los nuevos salones “nos permiten resolver tareas educativas en las y los jóvenes de Acuitlapilco y sus alrededores”.

En representación de la comunidad estudiantil, Diego Loaiza Cuapio sostuvo que contar con espacios educativos dignos se construyen ambientes de aprendizaje sanos para adquirir habilidades y desarrollemos capacidades que impulsen la transformación social de las comunidades para alcanzar una mejor calidad de vida.