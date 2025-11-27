Jueves, noviembre 27, 2025
Construcción de Ciudad Administrativa tiene avance de 70%; el proyecto concluirá en 2026: SI

Dania Corona Muñoz

La Secretaría de Infraestructura (SI) informó que la Ciudad Administrativa avanza en su cuarta etapa con un 70 por ciento de progreso, pues el objetivo es que el complejo quede concluido a finales de 2026 para iniciar la transición de dependencias hacia esta nueva sede.

El titular de la SI, Eduardo Hernández Tapia explicó que el proyecto se encuentra en su “penúltima etapa”, y reiteró que el calendario se mantiene: “La Ciudad Administrativa está proyectada para terminarse a finales de 2026; a inicios de 2026 estaremos con la última etapa que ya son acabados en las instalaciones especiales”.

Detalló que las primeras tres fases del complejo están totalmente concluidas, mientras la cuarta —la de mayor dimensión en este momento— registra un avance significativo. “La primera, segunda y tercera etapas están al 100 por ciento. La cuarta etapa llevamos alrededor de un 70 por ciento de avance”, precisó.

Hernández Tapia añadió que los trabajos pendientes corresponden principalmente a instalaciones finales y acabados del edificio. “Son ya nada más detalles, cuestión eléctrica ya para echar a andar los elevadores, básicamente cancelería y los detalles”, explicó al señalar que estos rubros están previstos en el presupuesto del próximo año.

El funcionario también confirmó que ya se concretó la expropiación de un terreno adicional para ampliar la capacidad de estacionamiento. “Ya está expropiado y ya se inició la construcción del estacionamiento”, afirmó.

El edificio tendrá estacionamiento subterráneo y una ampliación a nivel de superficie para atender a las y los trabajadores, así como a la ciudadanía. “Alrededor de mil personas diarias pueden estar haciendo algún trámite”, sostuvo.

Sobre el inicio de operaciones, Hernández Tapia puntualizó que la mudanza de cada dependencia se hará de forma gradual y organizada. “No te puedo decir todos de un solo jalón porque ni siquiera va a haber espacio para tantos camiones de mudanza; se va a hacer paulatino”, dijo, y adelantó que la Secretaría de Gobierno o el Despacho de la Gobernadora definirán la calendarización.

Con ello, se estima que el complejo esté listo para recibir a las primeras dependencias a inicios de 2027. “El edificio estará listo para que se inicie a operar”, afirmó.

Finalmente, Hernández Tapia aseguró que el proyecto tendrá continuidad en futuras administraciones, al tratarse de una infraestructura estratégica. “Es un edificio con una infraestructura que no la vamos a tener en ninguno de los otros edificios que tenemos actualmente”, señaló, además de recordar que la obra busca eliminar gastos en rentas.

