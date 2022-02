Constató gobernadora Lorena Cuéllar inicio del Programa de Formación Dual Nivel Licenciatura

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inicio del Programa de Formación Dual a Nivel Licenciatura realizado en la empresa Euwe Eugen Wexler de México, instalada desde hace 29 años en Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I de Tetla de la Solidaridad.

Tras reunirse en privado con los directivos y realizar un recorrido por la factoría para conocer sus procesos de producción, la mandataria señaló que el sector empresarial y la educación son dos ejes principales de su gobierno, por lo que en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo ha incluido importantes proyectos para ambos rubros.

“Cuentan conmigo, saben que soy una mujer sensible a la educación, a todos estos temas que tienen que ver con la superación personal, con las ganas de salir adelante y que habremos de hacer muchas cosas en equipo. Este proyecto tiene que beneficiar a más jóvenes que quieran fortalecer sus conocimientos y que los veamos en otros países (…) tenemos que demostrarle al mundo lo que saben hacer nuestros tlaxcaltecas”, expuso.

En su oportunidad, el director general de la empresa anfitriona, Conrado Rodríguez Estrada mencionó que son pioneros en este sistema de formación en la entidad, al capacitar y graduar desde hace 15 años a 10 generaciones de jóvenes a nivel técnico con muchos casos de éxito.

Por ello, confío en que con el trabajo coordinado entre la industria, la academia, el gobierno y la sociedad, más estudiantes ingresarán al mercado laboral para desarrollar su talento y habilidades.

“Estoy seguro que daremos un paso más para lograr hacer un cambio en el mercado laboral y adaptar a las nuevas generaciones de estudiantes a las necesidades tan cambiantes de la industria en general, a su vez lograr alinear poco a poco los programas académicos a lo que el mercado laboral demanda, priorizando la calidad sobre la cantidad”, mencionó.

En ese sentido, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora coincidió con el empresario, al señalar que con la colaboración de todos los involucrados generarán un mayor crecimiento económico, pero con desarrollo inclusivo.

“Quiere decir que el desarrollo económico no se puede concebir si no va de la mano con el desarrollo social y de la mano con el desarrollo ecológico sustentable, una manera de entenderlo es que el piso sea el desarrollo social, que nadie se quede fuera, y el techo el desarrollo ecológico sustentable, o sea, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar (…) colaborando juntos es cómo podemos tener un mejor México y un mejor Tlaxcala”.

También reconoció el apoyo de Cuéllar Cisneros hacia el sector productivo para recuperar la economía local y los empleos formales que resultaron afectados por la pandemia del Covid-19.

A su vez, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Luis Armando González Placencia indicó que hoy se vive una nueva visión en las áreas de la educación y el trabajo derivado de reformas a nivel federal que requieren de nuevos criterios y parámetros.

“La educación dual debe ser más integral, no solamente centrada en las competencias sino en la formación de ciudadanos comprometidos con la realidad social de donde ellas y ellos provienen (…) estamos en la mejor disposición de colaborar con el gobierno del estado en el logro de estas metas y anhelos también de su Plan de Desarrollo y cuente con nosotros plenamente”, apuntó.

En su oportunidad, el presidente de la Coparmex–Tlaxcala, Noé Altamirano Islas refirió que el Programa de Formación Dual a Nivel Licenciatura arrancó con 50 universitarios de las carreras de Computación, Mecánica, Química, Agrobiología, Administración y Contaduría, que fueron insertados en 15 empresas del estado.

“Este programa es el resultado del trabajo serio, responsable y comprometido de las empresas y de instituciones de educación superior, se realizaron mesas técnicas de trabajo por varios meses para poder tener un programa de formación integral de uno a dos años que permitan al universitario aprender y experimentar la vida real dentro de una empresa, los jóvenes serán formados en la ruta gerencial o bien en la especialización técnica”, explicó.

En el acto protocolario también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón y el vicepresidente nacional de Centros Empresariales y Federaciones de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.