Constancia de mala conducta

El llamado de Alejandra del Moral, candidata de la alianza Va por México, a realizar cualquier tipo de prácticas para ganar la elección en el Estado de México no sorprende, acaso llama la atención por la manera tan abierta en que arenga a sus operadores políticos para que “tomen su lugar en la batalla, hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta”. De hecho, si algún partido político sabe de esas prácticas ilegales es el PRI, cuya historia de delitos electorales ha formado parte de su vida política, hasta entre ellos se hacían fraude.

Precisamente esas prácticas fueron denunciadas, una y otra vez, por los partidos opositores que ahora acompañan a la candidata del PRI; desde su fundación, por ejemplo, el PAN denunciaba fraude electoral, décadas después el cascaron del PRD surge resultado de esas mismas prácticas que le arrebataron el triunfo al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, en la elección de 1988. También evitó que Andrés Manuel López Obrador ganará en Tabasco en ese mismo año. Sin embargo, a pesar del llamado a cometer todo tipo de actos para inclinar la balanza, los estudios demoscópicos a unas semanas de la elección en el Estado de México dan amplia ventaja a Delfina Gómez, de la alianza Juntos Hacemos Historia, por lo que es muy probable que no haya ni constancia de mayoría ni constancia de buena conducta para Alejandra del Moral. De confirmarse las tendencias en las urnas el PRI perderá irremediablemente el Estado de México.

La historia de los fraudes electorales acompañó al régimen autoritario, a la transición y a la democracia en ciernes, sobran estudios que demostraron muchas de las prácticas que el PRI desarrolló, desde la operación tamal hasta las urnas embarazadas, pasando por el robo y quema de boletas, hasta la alteración del padrón electoral y la lista nominal, incluida la amenaza para que los trabajadores del servicio público acudieran a votar por el candidato o candidata que se les ordenara a cambio de conservar supuestamente su empleo o la presión para que las familias votaran para mantener los apoyos de programas sociales, sólo por citar algunos ejemplos de las múltiples prácticas.

Los delitos se desplegaban al menos en dos niveles, en tierra y en las altas esferas del poder; en estas últimas se desarrollaban esquemas para cometer fraude, desde la compra de medios para coberturas a modo o el llamado cerco informativo, hasta el uso de recursos monetarios del sector empresarial para ampliar el presupuesto de las campañas, desde luego que no importaba el tope de gastos, porque simplemente no había. En tierra era normal la repartición de utensilios para el hogar, abundaban planchas, escobas, cacerolas, exprimidores, bolsas para el mandado, sombrillas y todos aquellos artículos prácticos para llevar a casa, las playeras y gorras eran parte de la indumentaria propagandística, el reparto también incluía la compra del voto antes y durante la jornada electoral. La enorme circulación de efectivo el día de la elección para asegurar triunfos, pero la operación también implicaba tener el control de la mesa de casilla a través de los funcionarios, el proceso consistía en remplazar a los ciudadanos para incidir en la presión al ciudadano, en el relleno de urnas y el conteo de las actas, hasta incidir en la cadena de custodia, cambiar las urnas rumbo a los consejos municipales o distritales.

Todo este tipo de prácticas fueron denunciadas una y otra vez por la oposición, la mayoría fueron incluidas gradualmente en las reformas electorales. De hecho, se creó la Fepade, ahora conocida como Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) y se promulgó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que data del año 2014 y cuya última modificación se realizó en mayo de 2021. Ahí se establece en el Capítulo II, artículo 7, al menos 21 delitos electorales que engloban las prácticas antes mencionadas con sanciones económicas y penales. También, en febrero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Constitución para incluir en el artículo 19 el uso de programas sociales para fines electoral, como delito grave. A pesar de los avances en materia normativa y judicial aún prevalecen varias de las prácticas mencionadas que no se han podido erradicar. De hecho, los políticos, como Alejandra del Moral, consideran que es posible cambiar el sentido del voto a través de delitos electorales; en ese sentido, la FISEL, el IEEM y el INE deben estar atentos a este tipo de prácticas para actuar en consecuencia.

--

Aunque es muy probable que se cometan esos delitos, en los últimos tiempos cuando la competencia no está ligada a la competitividad de los candidatos, su efecto es poco significativo cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es de más de 15 puntos, la movilización y la estructura delincuencial no logra su cometido, que es el caso del Estado de México; no obstante, la autoridad y la justicia electoral deben ocupar los medios disponibles para cerrarle el paso a este tipo de arengas y si bien el PRI mantiene en su ADN el fraude, éste ya no le alcanza para la movilización de lo que alguna vez se le denominó la maquinaria estructural y territorial que le aseguraba los triunfos electorales. Según las tendencias de la mayoría de las encuestas, la alianza Va por México recibirá eso sí su constancia de mala conducta.