Considera dirigente de la CROM que está flaca la caballada de candidatos en el PRI

El dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Tlaxcala, Enrique García Peregrina consideró que la “caballada está flaca” en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para competir en el proceso electoral ordinario local.

No obstante, dijo que apoyará al PRI y a sus candidatos porque esta central obrera ha tenido afinidad con el tricolor desde sus inicios.

Además, García Peregrina mencionó que no es nuevo que quien esté al frente de la dirigencia estatal del PRI utilice al partido para postularse a diferentes cargos de elección popular, como sucedió con la ahora candidata al Senado de la República, Anabell Ávalos Zempoalteca.

En entrevista, expuso que siempre ha sabido que la CROM ha sido priista y “seguimos siendo priistas”, pero a los candidatos no los conozco, no sé quiénes son, “la verdad la caballada está flaca, pero el que tiene convicción, hay que echarle ganas, menos morirse, porque el que se muere ya no sirve más que para los gusanos”.

Indicó que no es nuevo que los dirigentes del PRI busquen candidaturas a cargos de elección popular, pero criticó a exmilitantes. “Yo diría qué hicieron (Alfonso) Sánchez Anaya, (José Antonio) Álvarez Lima y Marco Antonio Mena. Me regañaban porque no íbamos a los mítines y ahora dónde están, pues en Morena”.

“Entonces qué nos puede espantar lo que está haciendo el PRI con una cosita pequeña, pero adentro, no traicionar. Nos hacían trabajar por el PRI, con los gobernadores, nos regañaban y ahora están en Morena. Entonces lo que está haciendo Anabell es tratando de levantar, de qué viva el partido, ojalá y esto no muera”.

Con relación a los diputados que buscan la reelección, Enrique García dijo que ya no hay política, pues ahora son negocios e intereses.

