La conservación de maíces nativos es mérito de campesinos, no del gobierno: Hernández

Hasta este momento, la diversificación y preservación de maíces nativos de Tlaxcala ha sido mérito del trabajo y responsabilidad de las comunidades campesinas, pero no del gobierno ni de una ley, aseveró el investigador Cornelio Hernández Rojas.

“Realmente, no tenemos presencia de las políticas públicas más que hacer más de lo mismo; la comercialización de fertilizantes y de agroquímicos en general, dicen, bajo un programa subsidiado que habría que analizar qué tanto lo es en verdad y si se está aplicando de esta manera”, señaló.

El gobierno federal y estatal, a través de lo que fue la Secretaría de Agricultura; Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy denominada Sader, y la de Fomento Agropecuario (Sefoa), respectivamente, “estuvieron incentivando la siembra de maíces híbridos (combinados, mezclados, cruzados) a través de sus programas”.

Se enfocaron a la venta y obsequio de sacos con este tipo de material, pero nunca han realizado un trabajo para la preservación y el mejoramiento de los criollos, acentuó.

Insistió que se requiere de un banco de germoplasma de maíces originarios, pues el estado “tiene rostro y corazón de maíz; dicen que Tlaxcala quiere decir pan de maíz, que más bien sería tortilla de maíz”.

Por eso cuestionó la falta de políticas públicas a las variedades nativas, pese a que el gobierno “tiene la obligación de impulsarlas”, pues de la superficie total destinada a este grano, alrededor de 120 mil hectáreas, 80 por ciento corresponde a estas.

La proporción aún es alta, “gracias a los campesinos”, pues -recalcó- el gobierno ha priorizado híbridos, aunque se desconoce si lo hará nuevamente en este año.

Advirtió que si no se impulsan programas para fortalecer la siembra de los oriundos “corremos el riesgo de que estos vayan disminuyendo y la superficie de los que son cruzados, vayan aumentando”,

Sin embargo, observó que debido a las características orográficas de la entidad, es complicada la siembra de maíces híbridos, comparativamente con otros estados como Sinaloa, donde la producción es elevada porque sus condiciones climáticas son diferentes, además de la tecnificación con la que cuenta.

En Tlaxcala la tierra está muy fraccionada y los mantos freáticos son muy profundos, lo cual impide que esos materiales no se desarrollen adecuadamente y es probable que esta sea la razón por la cual la superficie de estos “no haya crecido tanto”.

Pero también lo atribuyó a que las variedades criollas tienen una ventaja importante, porque cada campesino puede generar su propia semilla o intercambiarla con sus compañeros y no requiere invertir en la compra anual.

Sobre todo -resaltó el especialista- estos maíces nativos están adaptados a las condiciones de suelo y de clima de la entidad, han resistido heladas, granizos, ventarrones y torrenciales, incluso, los movimientos sociales, como la conquista, la independencia y la revolución, pues “siguieron con nosotros”.

A pesar de todas las políticas impulsadas por empresas transnacionales para sembrar primero híbridos a fin de dar paso a los transgénicos, “los campesinos de Tlaxcala hemos persistido y hecho un esfuerzo para conservar este patrimonio de los mexicanos”.

Puntualizó que a la fecha no hay evidencias claras de la siembra de transgénicos en el estado o de intentos, por lo que solo se tienen sospechas; por otra parte -agregó- no es fácil identificarlos, pues a simple vista no se pueden diferenciar de los oriundos.

Dijo que para ello se requiere de estudios en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y mencionó que hace algunos Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estuvo en Ixtenco y recopiló algunas muestras de maíz, pero “afortunadamente no encontraron contaminación por transgénicos”.

Reiteró que falta reglamentar la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el estado de Tlaxcala, para estimular políticas públicas.

Consideró que es el momento de que el gobierno se dé cuenta que las formas, los tiempos y las condiciones sociales “están cambiando” en el estado y en el país.

“Ojalá el gobierno estatal se ponga al mismo nivel de los de otras entidades, para reglamentar la ley e impulsar el mejoramiento de vida de los tlaxcaltecas y garantizar que las generaciones que viene detrás hereden estos maíces nativos”.

Llamó a respetar y a dignificar el trabajo campesino, porque al mismo tiempo se honra a este cultivo originario. La actividad agrícola “es una de las más nobles porque el productor es quien conoce el clima y es genetista”. El antropólogo anunció que la décima edición de la Fiesta del Maíz, se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de abril del presente año, en el municipio de San Juan Ixtenco, con la realización de diversas actividades.