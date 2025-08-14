Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Consejo Estatal de Seguridad acuerda aplicar el Mando Único en Tequexquitla; lo retira de SPM

La Redacción

Integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala aprobaron la incorporación de El Carmen Tequexquitla al esquema del Mando Único Coordinado, el cual permitirá la operación conjunta de las fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones de seguridad, así como salvaguardar la paz y el bienestar de sus habitantes.

- Anuncio -

Durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reiteró el compromiso de su administración de dar acompañamiento a las autoridades municipales para que, mediante un trabajo conjunto, se garantice la paz social en los 60 ayuntamientos.

“Sabemos que la responsabilidad de la seguridad es de cada municipio, es de los presidentes. Esa es su responsabilidad. Sin embargo, nosotros estaremos siempre fortaleciendo y acompañando, como es el caso de El Carmen Tequexquitla”, expresó.

La titular del Ejecutivo local sostuvo que este esquema arrojó resultados positivos en San Pablo del Monte, donde se logró reducir los índices delictivos gracias a su implementación en mayo pasado, con el objetivo de que “las familias se sientan protegidas, que sientan que llegó el gobierno a respaldar”.

- Advertisement -

Cuéllar agregó que, como parte de su compromiso en materia de seguridad y tras gestiones realizadas por varios meses, se obtuvo el permiso para instalar cámaras de vigilancia en el Arco Norte, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno de México. Esta medida permitirá atender y combatir un problema de inseguridad que por años se presentó en esa vía de comunicación.

“Es increíble que no pudiéramos tener tan fácil el acceso para poner cámaras de vigilancia cuando sabíamos que teníamos un problema tangible de inseguridad”, comentó.

La gobernadora llamó a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad a seguir trabajando con amor y compromiso para sacar adelante al estado.

- Advertisement -

En la misma sesión, se acordó la conclusión del Mando Coordinado en el municipio de San Pablo del Monte.

A la sesión asistieron el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Maximino Hernández Pulido; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo; la fiscal del estado, Ernestina Carro Roldán; la fiscal federal, María Esther Nolasco Núñez; el coordinador de la Guardia Nacional, Raúl Martínez González y el comandante de la 23 Zona Militar, Martín Jaramillo Barrios.

También, estuvieron la presidenta del Poder Judicial del estado de Tlaxcala, Anel Bañuelos Hernández; la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del estado, Lorena Ruiz García; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer y la alcaldesa de El Carmen Tequexquitla, María Araceli Martínez Cortez, entre otros.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Definirán autoridades y empresarios cambios de circulación por obra de distribuidor vial de Chiautempan, informa SMyT; realizan recorridos

Guadalupe de La Luz Degante -
Autoridades municipales, empresarios y la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), definirán los cambios de vialidad por la construcción del nuevo distribuidor vial de...

Aprueba Congreso reformas para fortalecer transparencia y acceso a la información

La Redacción -
Las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado aprobaron, en sesión extraordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto por el...

Debe contar Tlaxcala con Tribunal de Salud Mental y Adicciones para no penalizar consumo de drogas: SESA; costo alto limitaría creación de centros de...

Guadalupe de La Luz Degante -
A fin de evitar la penalización del consumo de drogas, Tlaxcala debe migrar hacia un Tribunal de Salud Mental y Adicciones; además, de trabajar en...

Más noticias

Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

La Jornada -
Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios...

Turismo extranjero aumentó 7.3% interanual en primer semestre de 2025

La Jornada -
Entre enero y junio del presente año, la llegada de turistas internacionales fue de 23.4 millones, es decir, 7.3 por ciento más que en...
00:02:00

Reducción de la pobreza, hazaña de la 4T y vamos por más: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Tras darse a conocer que, de 2018 a 2024, salieron de la pobreza 13.4 millones de personas en México, la presidenta...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025