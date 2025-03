Consejeros, funcionarios, integrantes de IAIP y hasta exintegrantes del Poder Judicial buscan magistratura del TET

Por consejeros y ex funcionarios electorales, ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial y hasta de un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, (IAIP-Tlax), se integra la lista de 36 personas que participarán en el proceso de designación del magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que ocupará la vacante que dejó, desde el año 2022, el jurista José Lumbreras García.

Este miércoles, el Senado de la República dio a conocer la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos y fueron aceptados para participar en el proceso de designación del nuevo magistrado electoral de Tlaxcala en el que aparece también el nombre del secretario general de acuerdo en funciones de magistrado del TET, Lino Noé Montiel Sosa, quien aspira a tener la titularidad de esa posición.

Aunque la convocatoria establece que la designación será “observando el principio de paridad y alternando el género mayoritario”, es decir, la nominación debe recaer en una mujer, dado que el TET está integrado por una mayoría de varones, y quien dejó el cargo es un hombre, se registraron varios masculinos al proceso

De acuerdo con el listado de los aspirantes, destacan los nombres del consejero del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Édgar Alfonso Aldave Aguilar, quien este año concluye su mandato de siete años en ese órgano, pero pretende seguir en la actividad jurisdiccional electoral, aunque debería estar abocado a la organización de la elección extraordinaria de juzgadores.

A él se le suma el nombre del ex consejero electoral, Juan Carlos Minor Márquez, quien se desempeñó temporalmente como presidente del ITE y que el año pasado concluyó su encargo como integrante de ese órgano.

La ex consejera electoral, Dulce María Angulo Ramírez también se postuló para ese cargo; ella se ha desempeñado como representante partidista en diversos órganos electorales, lo mismo que su homóloga Claudia Acosta Vieyra, quien también laboró en el TET.

Además de ellos, se registró al proceso la ex magistrada del Poder Judicial, Xicohténcatl Corona Rebeca, quien fue más conocida por sus frases de desprecio en contra de las personas que votaron en la elección presidencial del año 2018 por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador y la ex jueza y ex candidata a magistrada del Poder Judicial y funcionaria del Tribunal Superior de Justicia del estado, Esther Terova Cote.

Del mismo modo se postuló Yenisei Flores Guzmán funcionaria del Poder Judicial y ex servidora del Tribunal de Justicia Administrativa; ella participó en el pasado proceso de elección del magistrado del TET, e integró a terna de finalistas, mismas que al final fue rechazada por falta de consensos en la designación.

También lo hizo el comisionado y ex aspirante a presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, Ángel Espinoza Ponce. Él se desempeñó en su momento como secretario general del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) y representante del PRI ante los órganos electorales.

La lista también la conforman Miriam Lara Jiménez; Edith Alejandra Segura Payán, quien se desempeñó como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial a propuesta de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, pero como representante del Legislativo.

De igual forma se registraron Ana Laura Hernández Hernández; Alejandra Hernández Sánchez; Verónica Hernández Carmona; Adriana Hernández Lima; Rossana López Barranco; María Fernanda Cruz Cantero.

La fila de aspirantes se nutrió con los nombres de Héctor Cuecuecha Gutiérrez; Rocío Bautista Hernández; Maribel Pozos Alarcón; Gabriela Ruiz Sánchez; Álvaro García Moreno; Gerardo Zapata Campech; Adriana Rocío Hernández Hernández; Annabel Báez Vázquez; Saraí Cervantes Piedras; Liliana Lezama Carrasco; Hugo Aguilar Castrillo y Elodia Martínez Carranza.

La lista concluye con los nombres de Juan Bilbao Vázquez, quien ha intentado ser consejero electoral; Lorena Ojeda Hernández; Damayanti Zamora Moreno; Izanami López Galicia; Divina López Tacuba; Justino Hernández Jiménez y Pérez Castilla Adolfo Antonio

Recordar que los senadores emitieron una nueva convocatoria para elegir a la persona que ocupará la vacante de la magistratura del TET que dejó José Lumbreras García, ello tras dejar sin efecto todo el proceso realizado con anterioridad y con ello, los nombres de las tres finalistas que estaban para esa nominación, Denisse Hernández Blas, Yenisei Esperanza Flores Guzmán y Marlene Conde Zelocuatecatl, -quien falleció recientemente-, no tendrán ningún efecto determinante en el nuevo proceso instaurado.

Desde el año 2023, tras la conclusión del periodo de Lumbreras García, la magistratura ha sido desempeñada “por ministerio de ley”, por el secretario de acuerdos del TET, Lino Noé Montiel Sosa, pero ahora, los senadores determinaron realizar un nuevo proceso al respecto.

De conformidad con la convocatoria, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia acordará el formato y la metodología para la evaluación de las candidatas y los candidatos. Dicha Comisión podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de la documentación original a los aspirantes.

Por ello, los aspirantes que cumplieron con los requisitos y aparecen en la lista de aceptados, a partir del 20 y hasta el 26 de marzo, serán convocados por la Comisión de Justicia del Senado a fin de llevar a cabo las comparecencias, vía presencial o virtual, para el análisis de candidaturas. Para esos efectos, la Comisión podrá crear subgrupos de trabajo que permitan desahogar las comparecencias de manera más eficiente. Agotadas las comparecencias de las y los candidatos, la Comisión de Justicia presentará, el 27 de marzo, por medio de dictamen fundado y motivado, el listado de las candidatas y los candidatos a la Junta de Coordinación Política que cumplen con los requisitos que se ajustan a los principios de idoneidad y que consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral, aunque “dicho listado no será vinculante en la decisión que tome este órgano de gobierno”, refiere.

Tras esa etapa, la Junta de Coordinación Política elaborará y remitirá a la Mesa Directiva, el 31 de marzo, el acuerdo por el que se proponga al pleno a las candidatas y los candidatos que considere serán elegibles para cubrir los cargos de magistrada o magistrado de Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral, “por un periodo de siete años, observando el principio de paridad y alternando el género mayoritario”.