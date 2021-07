Consejeras y consejeros de la CEDH no se apresurarán a hacer efectiva su remuneración, afirma GPL

Aun cuando la Constitución local se encuentra por encima de otras leyes, las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no se apresurarán a hacer efectiva la remuneración económica a la que ya tienen derecho, hasta en tanto no se hayan adecuado preceptos secundarios, afirmó la consejera Geovanny Pérez López.

Asimismo, anotó que la nueva presidenta de la CEDH, Jaqkeline Ordóñez Brasdefer ha declarado que va a trabajar en ello y en otros puntos para mejorar el organigrama y otros temas que permitan brindar y agilizar el servicio a las personas usuarias.

El tema de los sueldos “se valora internamente, en el sentido de que queremos hacerlo todo conforme a la ley, no queremos apresurarnos, queremos hacerlo de la mejor manera, para no caer en prácticas que no son ilegales”.