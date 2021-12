Conmemoró DIF el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar refrendó su compromiso con ese sector de la población, el cual “todos los días nos da lecciones de vida, de fortaleza y voluntad”.

El Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF organizó una exhibición de rugby y básquetbol en silla de ruedas, así como un evento protocolario para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Parque Recreativo y Deportivo de La Juventud, el cual estuvo encabezado por la presidenta honorífica del DIF, la directora general, Laura García Sánchez; el titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Edgar Arturo Martínez Bermúdez y los atletas paralímpicos, José Luis León Aco y Juana Mariana Cervantes Orta.

En su intervención, Espinosa de los Monteros Cuéllar expresó que las discapacidades en realidad no existen “cuando se tiene mucho corazón para salir adelante todos los días”.

“Las personas con discapacidad salen adelante a pesar de todas las dificultades que la vida les ha puesto, de verdad que son una lección increíble de vida, de fortaleza, de voluntad; la discapacidad está más en la mente y no existe cuando se tiene el corazón para salir adelante, gracias por las lecciones de vida que todos nos dan”, expuso.

Posteriormente, el medallista de oro en lanzamiento de jabalina en la categoría F54 varonil de los Juegos Paranacionales Conade 2021, celebrados en Cancún, Quintana Roo, José Luis León Aco recordó que fue un 3 de diciembre, hace cuatro años, que quedó discapacitado por un impacto de bala que lo dejó con una lesión medular.

A partir de esa fecha, recordó que el camino no ha sido fácil tanto para él como para su familia; no obstante, “hemos sabido salir adelante, los obstáculos no han sido imposibles de superar para nosotros, desde 2008 que obtuve mi silla de ruedas le he echado muchas ganas y en el deporte he logrado muchas cosas, en meses pasados regresé de Cancún con una medalla de oro y esa era mi meta”.

Ahora la meta de Luis León es participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París en el año 2024, para lo cual todos los días se prepara para superar su propia marca de 14.73 metros en lanzamiento de jabalina, distancia que lo colocó en el top nacional.

En su momento, la atleta Juana Mariana Cervantes Orta, considerada como la mejor fondista mexicana en la categoría de sordos, dijo que “no importa la discapacidad, se puede ganar y poner en alto a Tlaxcala”.

La deportista acumula varias medallas en Campeonatos Mundiales, Juegos Sordolímpicos, Juegos Panamericanos y Campeonatos Nacionales.