Conmemorará Medio Maratón Internacional Tlaxcallan los 500 años de la fundación de Tlaxcala

El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), invita a la población a participar en el Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 500 años, competencia que tiene el objetivo de incentivar la práctica de actividad física con alternativas que impulsen la sana convivencia, además de reforzar los valores deportivos.

En este sentido, y como parte de las celebraciones por los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala, el domingo 5 de octubre se realizará la cuarta edición de esta fiesta deportiva, que enaltece el orgullo de los orígenes y las raíces de la historia de la entidad, en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

Con una bolsa de más de 400 mil pesos en premios a repartir, las y los ganadores que completen el recorrido y que estén debidamente inscritos en las distancias de medio maratón y 10 kilómetros, serán parte de un gran escaparate deportivo.

Además, se premiará a la primera mujer y al primer hombre tlaxcalteca que crucen primero la meta del medio maratón en la modalidad convencional. Este año, también se incluye la distancia recreativa de 5 kilómetros.

Las categorías a contemplarse en ambas ramas son las siguientes: Libre (19-39 años), Máster (40-49 años), Veteranos (50 y mayores), Silla de ruedas (Edad abierta), Ciegos y Débiles Visuales (Edad abierta). La categoría juvenil (14-18 años) podrá inscribirse en la distancia 5 kilómetros.

Los asistentes podrán disfrutar de la zona recreativa el día sábado 4 de octubre, en el Centro Histórico, de 9:00 a 17:00 horas, donde recibirán su kit de competencia, el cual incluirá playera, chip electrónico y número de competidor, elementos que deberán utilizar durante todo el trayecto. Además, se brindarán servicios como guardarropa, atención médica, hidratación, zona de recuperación post competencia y sanitarios.

El domingo 5 de octubre, a partir de las 6:30 de la mañana, comenzarán las salidas de las categorías en el Centro Histórico de la capital. Iniciarán las categorías de personas en silla de ruedas y débiles visuales, posteriormente, las categorías restantes de Medio Maratón, mientras que a las 6:40, saldrán los inscritos en 10 kilómetros, y a las 6:50, los participantes de los 5 kilómetros.

El Comité Organizador aconseja a los corredores llegar con antelación a la zona de competencia.

Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera: A través de la página electrónica https://www.mediomaratontlaxcallan.com/inscripciones, o bien, en los puntos físicos ubicados en las instalaciones del IDET, con dirección en Bulevar 16 de septiembre, número 2904, Colonia El Carmen en Apizaco, y en la entrada de la Presidencia Municipal de Tlaxcala, con un horario de 9:00 a 17:00 horas. El plazo para inscribirse culminará el domingo 28 de septiembre a las 23:59 horas.

Para esta edición, se espera la participación de tres mil corredores, es por ello que el costo de la inscripción para los 5 kilómetros será de 150 pesos; para 10 kilómetros, de 250 pesos y para Medio Maratón, de 450 pesos.

Para más información, los interesados pueden consultar los canales oficiales del IDET, o bien, la página https://www.mediomaratontlaxcallan.com